Газопровод Путина

"Северный поток-2" - проект, который навредит Украине. Лишившись возможности быть страной-транзитером российского газа, она теряет одну из немногих страховок от агрессивных действий готовой к экспансии России, пишет на сайте Sueddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.

Один из претендентов на роль преемника Ангелы Меркель Фридрих Мерц недавно вслух усомнился в том, что газопровод "Северный поток-2" должен быть построен. По словам Мерца, Путин должен, по крайней мере, знать, что в Германии подумывают об этом - на фоне инцидента в Азовском море. "Даже если до Путина и дошли слова Мерца, нетрудно представить себе его реакцию: искренний смех", - пишет Бресслер.

Газопровод, о целесообразности которого в Германии неожиданно развернулись дискуссии, давно находится в стадии строительства. "Попытки подключить Еврокомиссию к вынесению вердикта относительно проекта были пресечены, в том числе, при участии Германии". Если у проекта и могут возникнуть трудности, то в связи с санкциями Конгресса США. "Но даже если, опасаясь штрафных мер из Вашингтона, некоторые концерны выйдут из проекта, Россия все равно попытается самостоятельно восполнить финансовые пробелы", - говорится в статье.

Украина уже давно бьет в колокола относительно "Северного потока-2", Еврокомиссия предупреждала о том, что из-за этого проекта будет невозможно положить конец зависимости от российского газа. "Канцлер Меркель лишь несколько месяцев назад признала, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только об экономическом, но и о политическом проекте". Видимо, для самоуспокоения Берлин получил от Москвы заверения в том, что какая-то часть транзита газа через Украину сохранится.

При этом Путина не волнуют ни международное право, ни собственные обещания. "Это очевидно на примере Крыма, Донбасса, а теперь и конфликта в Азовском море. Лишаясь газового транзита, Украина теряет одну из немногих страховок от агрессивных действий готовой на экспансию России. Пытаться в этой ситуации утешить Украину, указывая на российские обещания или договорные обязательства, почти что издевательство. Для Путина речь идет лишь о том, чтобы достроить газопровод, все остальное - пустая болтовня", - резюмирует Бресслер.