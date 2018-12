4 декабря 2018 г. Марк Беннеттс и Майкл Эванс | The Times НАТО обвиняют в скоплении войск на границе с Россией "Россия обвинила НАТО в массивном наращивании войск и тяжелых вооружений вдоль ее границ на фоне роста напряженности вокруг кризиса на Украине", - передает The Times со ссылкой на заявление генерал-полковника Александра Фомина, замминистра обороны России, о том, что НАТО расширяет присутствие своих войск под прикрытием военных учений. "Однако дипломатические источники альянса опровергли обвинение России в наращивании войск НАТО", - отмечается в публикации. "В последнее время в регион не направлялись никакие дополнительные силы, а военные учения, которые мы проводили, завершились", - заявил The Times один из источников. "Тем не менее, - указывает газета, - США, Великобритания и другие страны НАТО развернули широкое сдерживающее военное присутствие в регионе, граничащем с Россией, - как предупреждение президенту Путину о недопустимости дальнейших аннексий в духе Крыма". "В четырех граничащих с Россией странах альянса в Восточной Европе и Прибалтике дислоцированы более 12 тыс. военных США и НАТО, а также танки, системы ПВО и боевые самолеты", - передает издание. "Эти бронетанковые части находятся там, чтобы действовать как средство сдерживания российской агрессии, - заявил один источник в альянсе. - Но столь относительно малое число военных, вероятно, не может рассматриваться как угроза для России". "Военные подразделения состоят из четырех многонациональных боевых групп: эстонской под британским командованием, включающей 900 британских военных, латвийской под командованием Канады, литовской во главе с Германией и польской под командованием США. Кроме того, в Польше США разместили бронетанковую бригаду из 4500 военных, которая действует независимо от НАТО, плюс элементы батальона армейской авиации и 70 военных и гражданских сотрудников, управляющих беспилотными самолетами-разведчиками с базы в польском городе Мирославец. В средиземноморском регионе у США есть авианосная ударная группа. Кроме того, по просьбе польского правительства ведутся дискуссии о постоянной американской военной базе в Польше, где будет размещена бронетанковая дивизия", - напоминает The Times. Источник: The Times