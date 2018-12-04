Европейская дилемма

ЕС и НАТО не могут отказаться от своей политики расширения и отдать Восточную Европу против ее воли на откуп России. Однако и реализация этой политики в будущем, скорее всего, приведет к новым кризисам, считает колумнист Die Zeit Михаэль Туманн.

"Президент Украины попросил НАТО отправить в Черное море военные корабли альянса". НАТО пока молчит - но вряд ли стоит рассчитывать, что альянс пойдет на это. "Просьба сама по себе, - замечает журналист, - снова обнажает серьезнейшую дилемму, перед которой оказался Запад с момента начала российско-украинского кризиса".

Правда, замечает Туманн, ЕС и НАТО столкнулись с вопросом о том, как ответить на стремление восточноевропейских стран попасть в Таможенный союз, стать частью зоны свободной торговли или вступить в ряды Евросоюза и Североатлантического альянса не в 2014 году.

Еще в 2008 году НАТО обозначило для Киева перспективы "когда-нибудь как-нибудь вступить в альянс, однако дорожной карты не предложило". В то время страна была слишком расколота в своем отношении к этому вопросу.

"После 2014 года как в НАТО, так и в ЕС стремительно набирают обороты сомнения, связанные с политикой расширения", - говорится далее. По мнению американских экспертов Самуэля Чарапа и Джереми Шапиро, Запад должен признать в рамках New Deal, что все "институциональные договоренности" с Восточной Европой должны быть приемлемы и для русских. Москва в ответ должна отказаться от военных интервенций и сократить зону своего влияния, сообщает Михаэль Туманн.

"Тут возникают следующие вопросы: станет ли Россия усмирять свои аппетиты? Возможно ли таким образом решить российско-украинский конфликт? Что случится в Восточной Европе, если НАТО и ЕС, договорившись с Россией, притормозят или вовсе откажутся от своей политики расширения?" По мнению журналиста, Запад таким образом захлопнет перед восточноевропейскими странами свои двери, оставив им одну альтернативу - альянсы с Москвой. "Это привело бы в движение весь порядок в регионе".

С другой стороны, продолжает Туманн, "беспечное продолжение политики расширения также таит в себе угрозы. (...) То, что в случае вступления Черногории в НАТО в 2017 году прошло гладко, с Молдавией, например, может привести к общеевропейскому коллапсу. Если в НАТО вступит такая страна, как Грузия, Россия тут же может попытаться проверить ее обороноспособность. И НАТО в таком случае будет не позавидовать. Пока Россия превентивно удерживает возможных кандидатов на вступление посредством территориальных конфликтов. Такие страны, как Украина, Грузия или Молдавия, привнесут с собой в альянс и свои конфликты. То же самое касается и ЕС", - говорится в статье.

"Вот она - дилемма, перед которой стоят как ЕС, так и НАТО: они не могут отказаться от политики расширения, не отдав на волю России страны Восточной Европы. Но и не могут в том же ключе ее продолжить, не вызвав тем самым новых кризисов", - пишет Туманн.

Однако, заключает журналист, европейская политика нуждается в возможности выбора - расширение является неотъемлемой ее частью.