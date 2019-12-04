Новый альянс для мира: Трампу следует пригласить Путина в НАТО

"Американский президент мог бы пересмотреть восточную политику США и открыть новую главу в российско-американских отношениях", - пишут на страницах немецкого издания Handelsblatt Маргарита Матьопулос, внештатный профессор Пекинского университета международных отношений, и бывший британский министр по делам Европы Денис Макшейн.

"50 лет назад Вилли Брандт кардинально изменил взгляд демократического мира на Россию. Его восточная политика сделала возможной реалистичную политику в отношении Москвы. (...) Сегодня у Европы нет лидера: в то время как Германия ждет эры после Меркель, а Великобритания в связи с "Брекзитом" попрощалась с геополитическими рассуждениями, лишь французский президент Макрон готов мыслить широко. Он обращает внимание на тревожную ситуацию с безопасностью Европы и требует "новой архитектуры безопасности между Евросоюзом и Россией". Однако европейская архитектура безопасности, включенная в российскую архитектуру обороны, положила бы конец НАТО", - говорится в публикации.

Заявления Макрона "являются выражением обеспокоенности тем, что при следующем кризисе американцы могут больше не поддержать Европу. Это шанс Дональда Трампа инициировать новую восточную политику США, которая основывалась бы на здравом смысле, а не на принятии желаемого за действительное. (...) Ему следовало бы решиться на исторический шаг и пригласить Россию стать членом НАТО; Путин, в свою очередь, возьмет на себя обязательство прекратить свою агрессию в отношении Украины".

"Инициировав новую восточную политику, президент Трамп мог бы открыть новую главу в российско-американских отношениях и скрепить новый "альянс мира" с Россией, в котором американцы и россияне возьмут на себя ответственность за европейскую безопасность (...)", - отмечают Матьопулос и Макшейн.

"Во-первых, новый "альянс мира" означал бы трансформацию НАТО в трансатлантическую организацию по безопасности от Владивостока до Лиссабона. Во-вторых, он сделал бы возможным возобновление переговоров о ядерном разоружении. И, в-третьих, трансатлантический оборонительный союз с Россией мог бы стать частью будущего трехстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином, так как эти три ядерные державы несут особую ответственность за мир в XXI веке", - указывают авторы статьи.

Для успеха данного альянса необходима дипломатия в "нормандском формате". При этом обязательным является реализация Минских соглашений 2015 года. "Украинский президент Зеленский должен просигнализировать, что Киев признал бы аннексию Крыма Россией в обмен на согласие России на возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления особого статуса. Тогда освободился бы путь для отмены санкций против Москвы и возвращения России в круг "Большой семерки" в качестве восьмого участника", - говорится в публикации.

"Новый "альянс" мира закрепил бы гарантию оказания военной поддержки европейской безопасности со стороны Вашингтона и Москвы, а также принципы взаимного уважения, равенства и справедливости. (...) Новый "альянс мира" соответствует стратегическим интересам США, Европы и России: он укрепит трансатлантический альянс, так как Москва будет гарантом европейской безопасности, а не противником (...)", - заключают Матьопулос и Макшейн.