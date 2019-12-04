Российский допинговый скандал может скрывать другие

"(...) Это досье отравляет жизнь Олимпийского комитета с 2015 года, когда была раскрыта система применения допинга, организованная российскими властями для зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Это дело привело к отстранению российских спортсменов от последних двух Олимпийских игр. Некоторым было разрешено участвовать в Играх в Рио (2016) и Пхёнчхане (2018) после того, как они продемонстрировали свою честность. Но большинство из них остались дома", - пишет журналист La Croix Жан-Франсуа Фурнель.

"Отмена санкций произошла после корейских игр благодаря стремлению к прозрачности, проявленному, по крайней мере, официально, российскими спортивными властями. С учетом документа, предоставленного Всемирным антидопинговым агентством и рассматриваемого со вторника, 3 декабря, Олимпийским комитетом на общем собрании в его штаб-квартире в Лозанне, в ближайшие дни может быть объявлено о новом запрете на участие продолжительностью до четырех лет, что лишило бы российских спортсменов допуска на любые международные соревнования, в том числе Олимпийские игры вплоть до Парижа-2024", - говорится в статье.

"Документы, переданные в МОК специальной комиссией ВАДА, фактически являются обвиняющими для российского антидопингового агентства, которые, согласно этому отчету, виновно в том, что снова попыталось сфальсифицировать результаты недавних проверок российских спортсменов", - отмечает журналист.

"В понедельник, 9 декабря, Исполнительный комитет Всемирного допингового агентства должен объявить о судьбе этого заключения, однако вряд ли оно отменит решение своих экспертов. Предвидя подобное объявление, российские власти заявили, что будут обжаловать это решение в высшем дисциплинарном органе - Спортивном арбитражном суде", - пишет La Croix.

"(...) Такая суровая мера не оставит большого выбора Олимпийскому комитету, который, вероятно, должен будет присоединиться к подобному предложению, направленному против Олимпийского комитета России, что фактически приведет к отстранению всех спортсменов", - комментирует Фурнель.

"По меньше мере, мы обязаны сделать это, поскольку путинская Россия достигла апогея - существует не менее семи серьезных нарушений Всемирного антидопингового кодекса", - поясняет Жан-Франсуа Бур, экономист и историк по допингу, автор недавно вышедшей авторитетной книги "Допинг" (издательство LaDécouverte). Создание второй подпольной лаборатории для исследования российских флаконов перед официальным контролем, уничтожение 1417 образцов... По словам исследователя, чаша терпения переполнилась, хотя все произошедшее отнюдь не ново", - передает газета.

"Скандал огромен, но русские не первые и не последние, кто организовывал государственную допинг-систему, берущую начало еще в 1950-х годах", - отмечает Бур. Против всякого ожидания, первое доказанное дело касалось не СССР и не ГДР, позднее изобличенных в государственных злоупотреблениях, а ФРГ. "Министерство внутренних дел, под чьим покровительством находились спортивные состязания респектабельной Федеративной Республики, с момента разделения двух Германий потребовало, чтобы спортивные федерации использовали все необходимые средства для того, чтобы выигрывать больше медалей, чем соседи с Востока", - рассказывает исследователь.

По мнению Жана-Франсуа Бура, "допинг включен в само понятие спортивных достижений". Исследователь размышляет по поводу девиза МОК - "Быстрее, выше, сильнее" - применительно к позиции некоторых стран, "нуждающихся в спортивных результатах для своей внешней или внутренней политики". В первых рядах стоит Россия, но также и Китай, который все больше оказывается под прицелом радаров антидопинговой борьбы.

"Помимо случая с трехкратным олимпийским чемпионом Сунь Яном, который сознательно разбил свои флаконы с мочой, чтобы избежать контроля (дело пловца в настоящее время рассматривается Спортивным арбитражным судом), успехи китайцев в таблицах медалей настораживают, - продолжает исследователь, который не верит в случайность. - В 1989 году у Китая не было ни одного мирового рекорда, сегодня их у него более ста, на мой взгляд, такие успехи из ничего нельзя объяснить естественным образом".