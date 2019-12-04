Российский государственный террор бросает вызов Германии

"Подозрение крайне резонансно и теперь неизбежно приобретет политическую значимость. Генеральная прокуратура возьмет на себя расследование дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и этим продемонстрирует: Россия, вероятно, позволила себе осуществить акт государственного терроризма на немецкой земле. У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Покушение российских агентов на Сергея Скрипаля и его дочь, совершенное в марте 2018 года в английском Солсбери, "вызвало целый каскад конфликтов с Россией. Великобритания, США, Германия и 25 других стран, а также НАТО выслали российских дипломатов. Путинский режим подвергся международной опале - и он, кажется, неисправим", - отмечает автор статьи Франк Янсен.

"Не прошло и полутора лет, как за покушением в Англии последовало убийство в Берлине. Жестоко сводя счеты со своими противниками за границей, Путин, очевидно, сознательно идет на дипломатические конфликты. Главное, чтобы до перебежчиков и оппозиционеров дошло послание: мы поймаем вас, в том числе и в Германии. Это рискованная политика, свидетельствующая о том, что автократ презирает западное правовое государство", - подчеркивает издание.

Однако, указывает Янсен, в конечном итоге Путин вредит сам себе. "Запад не бессилен. Введенные против России санкции вызывают недовольство у режима, и с каждым покушением оно, вероятно, будет продолжаться. А российское государство, желающее выглядеть всемогущим, компрометирует себя. (...) Неудавшееся покушение и убийство, в котором поймали виновного, опровергает часто встречающееся и на Западе утверждение о том, что спецслужбы авторитарных государств ввиду отсутствия правовых оков особенно эффективны".

"Тем не менее, российский государственный терроризм представляет собой чрезвычайный вызов Германии и Западу. Подобающим ответом на него были бы новые санкции Евросоюза. И то, что в ФРГ теперь предстоит уголовный процесс, который прольет свет на роль России в убийстве в Берлине, вероятно, нанесет удар по Путину", - резюмирует Der Tagesspiegel.