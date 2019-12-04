У кошек есть мимика, но мы не умеем ее считывать

"Кошки всегда считались загадочными и непостижимыми существами. Однако, вероятно, они вовсе не являются настолько таинственными, утверждают эксперты по биологии поведения. По их словам, кошки показывают нам свои чувства, но мы не в состоянии правильно их трактовать", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Исследователи из Гуэлфского университета в Онтарио привлекли для участия в опросе свыше 6 тыс. участников из 85 стран, большинство из них были владельцами кошек. Каждый из них должен был посмотреть 20 коротких видео о кошках и оценить настроение животного, выбрав из трех вариантов ответа: "позитивное", "негативное" и "я не знаю".

"13% участников показали очень хорошие результаты и дали правильные ответы в более чем в 75% заданий. (...) "Кошки сообщают нам что-то выражением своих лиц, и действительно опытные люди могут это заметить. (...)", - отметила Джорджиа Мэйсон, биолог из Гуэлфского университета и соавтор исследования".

Результаты женщин, составлявших около 75% всех участников, в целом были лучше результатов мужчин. Также и молодые люди лучше угадывали эмоции кошек, чем более взрослые. Но наилучшие результаты показали люди, работавшие с кошками, в частности, ветеринары.

"У них (ветеринаров) много возможностей и мотивации к обучению, потому что им постоянно приходится принимать решение: чувствует ли кошка себя лучше? Нужно ли поменять лечение? Отпускать ли кошку домой?" - пояснила Мэйсон".

По мнению исследователей, результаты их опроса имеют важное значение для владельцев домашних животных и персонала ветеринарных клиник, так как могут помочь в лучшем понимании кошек, что, в свою очередь, может положительно повлиять на их самочувствие, передает Die Welt.