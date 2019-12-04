Немецкая одержимость Россией

"Того, кто еще сомневается в том, что Германия переживает сейчас фазу внешнеполитической дезориентации, наставит на ум опрос YouGov. Согласно нему, 55% немцев хотят, чтобы в будущем Европа организовывала оборону без помощи США, а 48% и вовсе выступают за частичный или полный отвод войск США из Германии. В то же время большинство немцев одобряет новый курс на сближение с Россией Владимира Путина. 54% хотят больше делать ставку на сотрудничество, чем на сдерживание, будто бы в новом ледниковом периоде виноват Запад, а не Москва", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Клеменс Вергин.

"Неизвестно, что больше удивляет в этих результатах - отражающаяся в них неграмотность в вопросах политики безопасности или странная одержимость Россией немцев, которые ищут близости с авторитарным режимом, продолжающим вести войну против европейского соседа", - отмечает автор публикации.

В опросе, проведенном Восточным комитетом германской экономики среди немецких компаний, осуществляющих свою деятельность в России, лишь 3% респондентов высказались против газопровода "Северный поток-2", который делает Германию еще более зависимой от Москвы. "Это еще одно доказательство того, что для немецкой экономики важнее сделки с автократами, чем сохранение защитных сил либерального миропорядка", - указывает издание.

Данные опросы отражают тенденцию последних лет, демонстрирующую растущую дистанцию между немцами и США и поворот к России. "Кажется, многим немцам тяжело проводить различие между оправданной антипатией к Трампу как к личности и геостратегическими интересами Германии, которые по-прежнему тесно связаны с США. В ближайшие десятилетия Европа не в состоянии достигнуть такого же уровня защиты, какой сегодня гарантируют США. А то, что продолжающаяся российская агрессия на востоке Украины так часто вызывает в Германии рефлекс умиротворения, (...) показывает, насколько плохо осознаются немцами новые угрозы", - заключает Die Welt.