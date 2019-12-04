Семь признаков, говорящих о том, что казнь в Берлине могла быть осуществлена по заказу Москвы

"Расследованием целенаправленного убийства гражданина Грузии, вероятно, займется главный прокурор Германии. Новые данные усиливают подозрения о причастности России. Все это напоминает о деле Скрипаля - и, вероятно, нанесет ущерб российско-германским отношениям", - пишет немецкое издание Die Welt.

Сообщается, что расследованием дела об убийстве Зелимхана Хангошивли генеральная прокуратура Германии займется уже на этой неделе. "Причиной, по информации Die Welt, стали новые данные, согласно которым имеется начальное подозрение в том, что за убийством этнического чеченца Зелимхана Хангошвили могут стоять госорганы России или автономной Чеченской республики. Данные о задержанном подозреваемом позволяют предположить, что в последние годы российские госорганы сопровождали его и оказывали поддержку. Об этом свидетельствуют сегодня несколько признаков", - отмечают авторы статьи Алексей Хок и Мануэль Бевардер.

"Признак первый: по имеющейся информации, следователи убеждены в том, что установили действительную личность задержанного. В 2015 году Россия внезапно удалила из базы данных объявление о розыске человека, совершившего ранее убийство в Москве. Удаление информации является, по мнению следователей, очень странным и рассматривается как важный признак наличия прикрытия со стороны властей", - говорится в статье.

"Признак второй: по информации Die Welt, биометрическая экспертиза фотографий из розыскной ориентировки показала, что человек, которого тогда искали в России, и человек, арестованный в Берлине, с высокой вероятностью является одним и тем же лицом".

"Признак третий: видео с камеры наблюдения, снятое в 2013 году, показывает, что схож и процесс совершения преступления". В обоих случаях убийца приблизился к жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета, передает издание.

"Признак четвертый: подозрения о причастности России возникли уже вскоре после преступления, что связано с биографией убитого. Хангошвили был этническим чеченцем. Он воевал во Второй чеченской войне за независимость, позднее сотрудничал в Грузии с местными органами безопасности. Он нажил себе много врагов, прежде всего на российской стороне", - указывают авторы статьи.

"Признак пятый: (...) По данным Bellingcat ,паспорт, по которому преступник оформил себе визу в Европу, был выпущен ведомством, оформившим документы для лиц, предположительно совершивших покушение на Скрипаля".

"Признак шестой: сначала Германия надеялась на помощь России, однако надежды не оправдались. Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) ранее отправило несколько запросов российским ведомствам, которые, однако, их проигнорировали".

"Признак седьмой: следователи не видят связи между подозреваемым в совершении убийства и жертвой - кроме их связи с Россией. Жертва, являющаяся противником режима, - и предполагаемый убийца, о котором хлопотал и которого защищал режим".

"В связи с новыми данными дело об убийстве Хангошвили, которое также беспокоит ведомство канцлера, может ухудшить отношения между Германией и Россией".

"В следующий понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате" по решению конфликта на Украине. На ней канцлер ФРГ Ангела Меркель (ХДС) встретится с российским президентом Владимиром Путиным и впервые получит возможность лично поговорить с ним об этом деле", - пишет Die Welt.