4 декабря 2019 г. Боян Панчевски | The Wall Street Journal След берлинского убийцы может привести к Москве, утверждают власти Германии "Если появятся доказательства того, что убийство чеченского мятежника срежиссировал Кремль, немецкое правительство может быть вынуждено предпринять ответные меры в виде дипломатических или иных санкций", - передает The Wall Street Journal. "В настоящий момент немецкая прокурата считает, что убийство чеченского мятежника в Берлине этим летом, вероятно, было связано с Кремлем, что оказывает давление на Берлин с тем, чтобы наказать Москву. Об этом сообщил чиновник, знакомый с расследованием", - передает газета. "(...) Теперь, когда следователи ставят Кремль в центр своего дела, правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено предпринять ответные меры, введя дипломатические или иные санкции, что может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией", - предполагает издание. "По словам представителя прокуратуры, немецкие следователи считают, что они уже определили подозреваемого и что его личность может связывать его с российским правительством. По словам двух сотрудников прокуратуры, в связи с высокой значимостью этого дела теперь расследование должно быть передано из берлинской прокуратуры федеральному прокурору, который занимается делами, касающимися национальной безопасности. Передача может произойти уже в среду, говорят они",- передает The Wall Street Journal. "(...) По словам одного чиновника, следователи совершили прорыв, установив настоящую личность подозреваемого. Чиновник указал, что подозреваемый, как полагают, был причастен к другому убийству в России, но никаких подробностей не сообщил", - сообщается в статье . "Один американский чиновник заявил, что Берлин не хочет показывать пальцем на Россию, чтобы не осложнить и без того непростые двусторонние отношения. (...) Высокопоставленный представитель правительства Германии заявил, что прокуратура работает без какого-либо политического вмешательства. (...) Ангела Меркель, канцлер Германии, должна встретиться с Владимиром Путиным, президентом России, в Париже в понедельник. Немецкие чиновники отказались сообщить, будет ли обсуждаться это расследование. Получить комментарии чиновников в Москве пока не удалось, но ранее власти ранее отрицали, что Россия имеет какое-либо отношение к этому вопросу (...)", - заключает газета. В написании статьи приняла участие Энн Симмоннс. Источник: The Wall Street Journal