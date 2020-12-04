Немецкие свиные рульки виноваты в появлении коронавируса?

"Весь мир страдает от вируса, появившегося в Китае. Но китайское руководство все более агрессивно пытается найти виновных за границей - в частности, возлагая ответственность на импорт из Германии", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Англоязычная газета Global Times, представляющая собой пропагандистский орган Коммунистической партии Китая, уже несколько недель пишет об этом ежедневно. Источниками вируса, согласно газете, стали среди прочих Бразилия, Индия и Италия, а не Ухань. А быстрозамороженные продукты из США, Бразилии и Германии якобы являются причиной новых заражений в Китае", - передает издание.

"Газета South China Morning Post пишет о мнимой научной публикации: "Согласно документу, штамм вируса с наименьшими мутациями был обнаружен в 8 странах, прежде чем произошла вспышка заболевания в Ухане". При этом первый случай передачи вируса человеку якобы мог произойти на Индийском субконтиненте. Такой вывод основывается на изучении штаммов вируса, утверждают китайские ученые. По их мнению, первая вспышка заболевания произошла в Индии или в Бангладеш".

"В Ухане коронавирус был впервые обнаружен, но это не место его возникновения", - заявил на научной онлайн-конференции Цзэн Гуан, бывший главный эпидемиолог китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

"Китайцы также возлагают вину на говядину и креветки из Бразилии и свиные рульки из Германии и Северной Америки. (...) Официальная газета правящей Коммунистической партии написала в среду в Facebook: " COVID-19 возник не в Ухане в центре Китая, он был завезен в страну вместе с импортированными быстрозамороженными продуктами и упаковками". При этом ВОЗ заявляет, что случаи передачи вируса через продукты питания или упаковки неизвестны", - указывает издание.

"Домыслы и теории заговора о происхождении вируса - не новое явление. Так, в марте представитель китайского министерства иностранных дел высказал предположение, что вирус занесла в Ухань армия США", - говорится в статье.

"Недавно китайское государственное телевидение пыталось использовать в своих целях и немецкого вирусолога Александра Кекуле из Университетской клиники Галле. Кекуле сказал, что 99,5% случаев заражения Covid-19 в мире можно свести к мутации штамма вируса из Италии, так как там вирус начал распространяться. Однако китайское телевидение интерпретировало его слова так, что Кекуле якобы считает, что вирус впервые появился в Италии. Кекуле однозначно опровергнул это. По его словам, исследования показывают, что вирус, вероятно, постепенно распространялся в Италии уже осенью 2019 года. Однако возник он, по мнению Кекуле, в Китае", - передает Bild.