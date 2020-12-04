"Почему Франция обязана признать Нагорный Карабах"

"Война в Нагорном Карабахе, ее динамика и исход знаменуют собой не только поражение Армении, но и кризис французской дипломатии на Южном Кавказе", - анализирует Гоар Григорян, исследовательница в области политологии, международного права и экономии развития, на страницах Le Figaro.

"Сегодня в Сенате, проголосовавшем за признание Нагорного Карабаха, на кону стояла честь Франции", - заявила сенатор Валери Буайе после исторического голосования во французском Сенате. 25 ноября Сенат 305 голосами из 306 поданных голосов принял резолюцию с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха, также известного как Арцах", - говорится в статье.

"(...) Хотя это признание является символическим и носит рекомендательный характер, оно является важным шагом вперед. Прежде всего, оно подтверждает, что Нагорный Карабах соответствует 4 критериям государственности, изложенным в статье 1 Конвенции Монтевидео: постоянное население, определенная территория, собственное правительство и способность к вступлению в отношения с другими государствами", - отмечает автор статьи.

"Наконец, эта резолюция также призывает уважать все инструменты международного права, которые обеспечивают право народов на самоопределение, в частности, это Декларация ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами (1970 г.), Принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций (все народы имеют право свободно устанавливать свой политический статус без вмешательства извне), а также статья 1 Международного пакта о гражданских и политических правах", - указывает эксперт.

"(...) Однако глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил: "Полномочия, предоставленные нам совместно с Россией и США в 1994 году со стороны ОБСЕ, требуют беспристрастности со стороны Франции", и что "мы больше не будем считаться легитимными. если встанем на сторону одной или другой из двух стран".

"(...) Очевидно, что такова официальная позиция Франции, это просто означает, что Франция не может позволить себе признать Нагорный Карабах, потому что она должна договариваться с другими сторонами, и особенно со своими коллегами, а именно с США и Россией", - комментирует Григорян.

"(...) С логической точки зрения, Франция как страна, которая в течение последних 26 лет была одним из руководителей переговоров по нагорно-карабахскому процессу мирного урегулирования, должна действовать нейтрально. Однако с прагматической и фактической точки зрения, правильно было бы задать следующие вопросы: "Проявила ли Франция усердие в своей роли посредника в Минской группе, и можно ли по-прежнему говорить о легитимности Минской группы с учетом последних событий?" - задумывается автор публикации.

"За последние несколько лет произошло уменьшение роли и влияния Франции в Минской группе. (...) 9 ноября 2020 года при посредничестве России было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня между Россией, Азербайджаном и Арменией. Переговоры по этому соглашению проигнорировали Францию и Соединенные Штаты, а также дискредитировали и делегитимизировали Минскую группу, подтвердив позицию и роль России при посредничестве в нагорно-карабахском конфликте. Это соглашение также позволило России направить 2 тыс. миротворцев в Нагорный Карабах, сделав Южный Кавказ форпостом России", - анализирует Григорян.

"Третья война в Нагорном Карабахе также характеризовалась интернационализацией этого конфликта. Турция в качестве члена НАТО наглядно обозначила свое обязательство посредством мобилизации наемников и даже размещения турецких солдат в зоне конфликта. До и во время войны Эрдоган яростно критиковал неэффективность Минской группы и ее посредников с тем, чтобы подготовить почву и оправдать свое вмешательство по запросу и в интересах Азербайджана", - указывает эксперт.

"(...) Наконец, в ответ на заявления Соединенных Штатов и Франции от 10 ноября о необходимости возобновления переговоров, которые "должны разрешить вопрос возвращения людей, перемещенных в результате конфликта за последние недели, и определить будущий статус Нагорного Карабаха?, Россия очень четко заявила, что она "не потерпит никакого вмешательства в соглашение, подписанное 9 ноября", и назвала подобные комментарии признаком "уязвленного самолюбия". "В ситуации, когда речь шла буквально о минутах (каждая из этих минут имела цену в виде человеческих жизней), звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки... Выдвигать такие претензии некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Итак, собрав эту головоломку, следует ли Франции бояться потерять свою роль актора и посредника, которую ей до сих пор не удавалось выполнить? Возможно, Франции пора подумать о креативной дипломатии и признать, что, в конце концов, эта война, ее динамика и ее исход знаменуют собой не только поражение Армении, но и кризис французской дипломатии на Южном Кавказе - таков результат бездействия и невмешательства Франции в переговоры", - полагает Григорян.

"При взвешивании всех этих факторов, какой из них перевесит? Притвориться нейтральным в рамках Минской группы, легитимность которой поставлена под сомнение последними событиями, и проиграть в дипломатической битве против Турции и России, или пересмотреть свои приоритеты, набраться мужества и политической воли, чтобы подтвердить свою роль и позицию главного действующего лица в международной геополитике и, таким образом, принести мир народу Нагорного Карабаха?" - рассуждает автор статьи.

"Наконец, Франция может взять на себя лидерство в этом вопросе в рамках ЕС, поощряя другие страны признать Нагорный Карабах и, таким образом, укрепить амбиции ЕС, стремящегося стать крупным геополитическим игроком в международном масштабе", - считает эксперт.

"В заключение, как правильно сказала сенатор, на кону стоит честь Франции...", - резюмирует Гоар Григорян.