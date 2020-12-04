Бразилия столкнулась со второй волной Covid-19

"В стране, где не принимаются должные меры, резко возрастает число заражений и смертей. Президент Жаир Болсонару заявляет о своем отказе от вакцинации", - пишет корреспондент Le Monde в Рио-де-Жанейро Бруно Мейерфельд.

"В начале ноября Роберто (имя изменено) наивно думал, что с коронавирусом покончено. "Дела шли все лучше и лучше, чрезвычайное положение закончилось, мы принимали все меньше и меньше пациентов и даже закрывали койкоместа", - с тоской вспоминает 30-летний врач, работающий в отделении Covid-19 большой частной больницы на севере Рио-де-Жанейро.

"Но в конце месяца внезапно тенденция изменилась. "С 5 пациентов в день мы дошли до 25. Дети, взрослые, пожилые люди... Некоторые в тяжелом состоянии", - описывает врач. Менее чем за две недели заполнились 16 коек. "Сегодня больница переполнена. У нас снова начинаются смерти. А мы уже совсем вымотаны...", - вздыхает Роберто.

"(...) Вторая волна затронула многие штаты латиноамериканского гиганта, но Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, уже ставшие эпицентрами весеннего кризиса, снова оказались в наиболее напряженной ситуации. В "чудесном городе" заполняемость коек интенсивной терапии для пациентов с Covid-19 в бюджетной сфере сейчас составляет 94%", - говорится в статье.

"Но идет ли речь о второй волне? "Здесь, в отличие от Европы, первая волна никогда не иссякала", - напоминает Пауло Менезеш, эпидемиолог из Университета Сан-Паулу (USP). Среди причин роста он называет "ослабление барьерных жестов, многочисленные семейные встречи и торжества...", но, в первую очередь и прежде всего, "муниципальные выборы".

"Выборы, организованные 15 и 29 ноября, "породили множество встреч и контактов", - настаивает Менезес. В ходе кампании несколько кандидатов заболели. (...) Прежде всего, не надо было пугать избирателей, поэтому никаких ограничительных мер во время кампании не принималось, и при этом показатели заметно ухудшались...", - комментирует автор публикации.

"(...) Ученые призвали к решительным мерам: закрытию баров, ресторанов, пляжей... Но в связи с экономическим кризисом немногие мэры или губернаторы теперь планируют вводить карантин, даже частичный. В период с марта по июль робкие ограничительные меры, принятые местными властями, соблюдались лишь частично из-за отсутствия контроля и политической воли", - указывает Мейерфельд.

"(...) Спасение для всех теперь может прийти только от вакцины, - пишет Le Monde. - Но организации кампании по вакцинации препятствует президент Жаир Болсонару. Он уже сообщил, что не будет делать прививку ни при каких обстоятельствах. "Это мое право!", - настаивал глава государства, который уже заразился вирусом в июле и теперь хочет перевернуть "страницу Covid". "Сейчас все вращается вокруг пандемии. Мы должны, прекратить это, черт возьми!" - заявил он в ноябре, призвав бразильцев "перестать быть страной педерастов".

"Вопреки высказываниям президента, государственные власти пытаются что-то организовать. Федеральное правительство делает ставку на вакцину AstraZeneca, разработанную Оксфордским университетом. Был выделен чрезвычайный кредит в 300 млн евро на закупку 100 млн доз. Кампания по вакцинации должна была начаться с марта, она в первую очередь должна была нацеливаться на людей старше 75 лет, работников здравоохранения и коренных жителей", - указывает автор статьи.

"Но крайний срок показался слишком далеким, и несколько штатов сейчас ведут переговоры с лабораториями, чтобы заключить свое собственное соглашение. Так, штат Баия ведет переговоры по российской вакцине "Спутник-V", а штат Сан-Паулу - по китайской вакцине CoronaVac, чтобы начать вакцинацию уже в январе 2021 года. Однако окончательное разрешение будет зависеть от Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), руководителей которого назначил Жаир Болсонару, определенно не желающий отдавать медийную победу своим оппонентам, как правым, так и левым", - комментирует журналист.

"В разгар политической игры растет тревога, а вместе с ней изгибается кривая заражений. В Бразилии приближаются летние каникулы, а также празднование Рождества и Нового года, - указывает корреспондент. "Семьи соберутся вместе, старшие встретятся с младшими. Это очень опасно!" - предупреждает Паола Миноприо, ведущий научный сотрудник Института Пастера в Сан-Паулу, которая опасается, что "эта вторая волна будет даже более смертоносной, чем первая".