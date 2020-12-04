В России проходит первый судебный процесс о женском обрезании

"Ежегодно около 1300 девочек подвергаются калечащим операциям на половых органах, в основном, на Кавказе. Эта драма в России по большей части игнорируется и остается безнаказанной", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"(..) Эта история произошла с девятилетней девочкой А., живущей с мамой после развода родителей. (...) Отец в июне 2019 года попросил отпустить девочку к нему в Магас, столицу Ингушетии. (...) Там девочку отправили в больницу, откуда она пришла в крови и заплаканной. (...) - Когда девочка вернулась к матери, у нее поднялась температура и ее госпитализировали. В больнице хирург обнаружил "резанную рану размером 5×6 миллиметров в области клитора и малых половых губ". Маме не потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло: ей самой пришлось перенести подобную операцию, когда она выходила замуж за своего мужа. В сообществе этого мужчины невозможно было представить себе брак с необрезанной женщиной. По телефону он ответил бывшей жене, зачем он сделал это: "Чтобы она не возбуждалась", - говорится в статье.

"Мать не хотела для дочери того, на что она пошла сама. По факту незаконной операции она обратилась в ингушскую прокуратуру, а затем в чеченский Следственный комитет. "Неоднократно ей поступали угрозы, - свидетельствует Татьяна Саввина, юрист правозащитного проекта "Правовая инициатива", которая представляет интересы девочки и ее мамы. - Сами судьи пытались отговорить ее и заставить отказаться от обвинения". Напрасный труд: решимость матери и дочери осталась неизменной. В ноябре 2019 года начался судебный процесс, который все еще продолжается из-за пандемии коронавируса", - пишет Le Monde.

"Этот судебный процесс является событием: он является первым делом о женском обрезании в истории России и дает стране возможность задуматься об этой очень малоизвестной самим россиянам операции. "Практически ни один специалист не заинтересован в этом", - с сожалением говорит Юлия Антонова, соавтор первого доклада, написанного на эту тему в 2016 году под эгидой "Правовой инициативы", эта правозащитная организация обычно специализируется на похищениях людей или убийствах чести", - указывает журналист.

"По мнению Антоновой, которая признает, что ее оценки не точны, ежегодно в России жертвами женского обрезания становятся около 1300 девочек, обычно в возрасте до трех лет. Эта практика ограничена несколькими общинами в Ингушетии, но в основном она распространена в Дагестане, двух мусульманских республиках на Северном Кавказе", - передает автор статьи.

"(...) Однако ожидается, что влияние судебного процесса будет ограниченным, поскольку власти постаралась преуменьшить его масштаб. На скамье подсудимых находится только детский гинеколог Изаня Нальгиева, проводившая операцию. Признав факты, она теперь утверждает, что была вынуждена вмешаться, чтобы вылечить воспаление", - сообщает Виткин.

"(...) Клиника в Мегасе также отрицала проведение обрезаний, но журналисты обнаружили в архивах ее сайта прейскурант услуг, где до весны 2020 года напрямую предлагалась эта калечащая операция стоимостью в 2 тыс. рублей, или 22 евро. Такие же услуги предлагали и другие клиники в России, в том числе в Москве, до 2018 года", - говорится в публикации.

"Обвинения, выдвигаемые против гинеколога, минимальны: речь идет только об "умышленном причинении легкого вреда здоровью" с максимальным сроком наказания до четырех месяцев. "Было много других возможных обвинений, начиная с исключения из квалификации слова "несовершеннолетний", - отмечает Татьяна Саввина, - но судебная система отказалась учитывать психологический ущерб, нанесенный потерпевшей, и делает все, чтобы его смягчить факты".

"Правозащитники считают, что самым простым ответом было бы принятие закона, прямо предусматривающего наказание за женское обрезание. Такой законопроект просуществовал недолго, в 2016 году, после публикации доклада "Правовой инициативы", предусматривающего наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Тогда этот доклад вызвал беспрецедентные дебаты", - сообщает автор статьи.

"(...) Юлия Антонова опасается, что судебный процесс в Магасе сегодня будет иметь такой же эффект - свободу слова без какого-либо реального прогресса. "Дебаты носят поверхностный характер, молчат те, кто находится на передовой, даже врачи, - уверяет она. - Пока дети не умирают, это никого не беспокоит".

"Постскриптум: упомянутый в статье правозащитный проект "Правовая инициатива" возглавляет гражданка США Ванесса Коган, проживающая в России 11 лет. Госпожа Коган замужем за гражданином России, у нее здесь родились двое детей. Ранее в этом году она подала заявление на получение российского гражданства, поскольку имеет на это право. В понедельник, 1 декабря, сообщает BBC, она получила от администрации отрицательный ответ. Он был вручен ей одновременно с аннулированием вида на жительство, действующего с 2017 года. Со ссылкой на статью закона, которая применяется к иностранцам, представляющим "угрозу для безопасности РФ" или выступающим за "насильственное изменение конституции". Сейчас Ванесса Коган должна покинуть страну в течение двух недель", - резюмирует Бенуа Виткин.