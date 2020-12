4 декабря 2020 г. Джулиан Барнс | The New York Times Для охоты на русских хакеров в Эстонию было отправлено американское киберподразделение "В недели, предшествовавшие ноябрьским выборам, США направили в Эстонию агентов, чтобы узнать больше о защите от российских хакеров в рамках более широких усилий по борьбе с иностранными кибератаками, сообщили американские и эстонские чиновники. Эстонские чиновники полагают, что усиливающееся сотрудничество с Соединенными Штатами станет важным сдерживающим фактором для любых атак со стороны соседней России, в то время как американские официальные лица использовали это сотрудничество для укрепления своей электоральной защиты", - сообщает The New York Times. "У Эстонии одна из самых развернутых сетей защиты в Европе, предлагающая американским военным возможность работать с экспертами, имеющими опыт обнаружения и защиты от российских атак (...), - говорится в статье. - Развертывание в Эстонии позволило Киберкомандованию США, которое управляет наступательными и оборонительными операциями вооруженных сил онлайн, осуществлять широкое наблюдение за российскими методами в Эстонии и сравнивать их с тактикой Москвы, используемой в Соединенных Штатах, сообщил бригадный генерал Уильям Дж. Хартман, командующий Cyber National Mission Force, специальной группа кибербезопасности. (...) "Эстонские чиновники сообщили, что Россия не атаковала ее военные сети, пока американская группа находилась там с 23 сентября по 6 ноября". "Американские чиновники ранее отмечали, что они расширили число команд экспертов из Киберкомандования, которые отправляются за границу, но называли только регионы, а не конкретные страны. По словам чиновников, команды обычно включают более десяти агентов, - сообщается в статье. - В ходе нескольких таких операций американские агенты выявили новые виды вредоносных программ, используемых Россией, которые правительство США затем обнародовало, что нарушило их эффективность, сообщили чиновники сферы безопасности". "Ни одна иностранная держава не смогла подорвать американские выборы, ни путем взлома избирательных систем, ни путем распространения огромного количества дезинформации. Отчасти это произошло благодаря увеличению федеральной помощи в защите сетей на уровне штатов и местных уровней, а также отчасти благодаря более агрессивным операциям Киберкомандования, - утверждает The New York Times. - Военные чиновники теперь рассматривают защиту выборов как основную задачу, требующую постоянных усилий с целью выяснить, что могут предпринимать иностранные державы. Чиновники заявили, что зарубежные развертывания в таких местах, как Эстония, имеют решающее значение для отслеживания российских хакеров". (...) "По словам эстонских чиновников, россияне использовали их страну для проверки новых и разнообразных атак - как хакерских операций, так и попыток распространения дезинформации. Ситуация изменилась в последние годы. Эстонские чиновники указали, что, по мере того, как Эстония становилась более агрессивной в обмене информацией о российской тактике, Москва переключила свое внимание на другие страны, чтобы сохранить эффективность своего арсенала средств и вредоносных программ. (...) Эстонские чиновники стремятся к тому, чтобы в стране было размещено больше американских агентов или даже постоянный отряд Киберкомандования США. (...)", - говорится в статье. "Американские чиновники сообщили, что планируют продолжить краткосрочное развертывание своих команд по всему миру. По словам Томаса К. Уингфилда, заместителя помощника министра обороны по киберполитике, такие операции важны, так как помогают держать под контролем эскалацию с противниками. Он отметил, что когда Соединенные Штаты смогут найти способы сделать кибератаки и кибероперации противников, таких как Россия и Китай, менее эффективными и более дорогостоящими, это предотвратит эскалацию атак со стороны этих стран", - пишет издание. (...) Источник: The New York Times