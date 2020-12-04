Пандемия коронавируса показывает, что происходит, когда связь человека, животного и окружающей среды теряет равновесие

"К счастью, человечество редко сталкивается с пандемиями. SARS, MERS и вирус Эбола удалось сдержать вовремя, Sars-CoV-2 - к сожалению, нет. Вызванное демографическим давлением увеличение контактов с дикими животными несет в себе большой риск", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Крис Вальцер, преподаватель Венского университета и исполнительный директор программы здоровья в Обществе охраны природы в Нью-Йорке.

"На фоне неуклонного потепления климата, концентрации СО2 в воздухе, которая перешагнула символический порог в 400 ppm ("parts per million", частиц на миллион), а также примерно миллиона видов живых организмов, которые в ближайшие десятилетия окажутся на грани исчезновения, коронавирус нового типа (Sars-CoV-2) использовал для перехода к человеку постоянно увеличивающиеся точки соприкосновения человека и животного".

"Когда в конце 2019 года стало известно о вспышке Sars-CoV-2 в китайской провинции Хубэй, вскоре стало ясным, что виноватый в ней вирус передался от диких животных. Животное происхождение вируса не удивляет, ведь большинство новых инфекционных заболеваний являются зоонозными, - указывает автор статьи. - В период с 1940 по 2004 год в мире было зарегистрировано 335 вспышек новых инфекционных заболеваний, которые были вызваны 183 различными возбудителями. Это равняется более чем 50 вспышкам в десятилетие. И, что более важно, они происходят все чаще".

"(...)Даже если в скором времени у мира появится вакцина от коронавируса, мы не должны расслабляться. На фоне растущего взаимодействия с миром животных и разрушения их естественной среды обитания вероятность возникновения пандемий растет", - подчеркивает Вальцер.

"По всему миру увеличиваются точки соприкосновения между дикими животными, сельскохозяйственными животными и людьми. Однако сельское хозяйство, лесная и горнодобывающая промышленность почти не принимают во внимание эту взаимосвязь. Зачастую они безжалостно вторгаются в естественную среду обитания животных, создавая трещины в экологической системе, которые позволяют возбудителям заболеваний переходить к человеку. Дорога, проложенная через нетронутый лес, это не только путь из пункта А в пункт В, это и новая зона контакта между дикими животными, возбудителями заболеваний и людьми. В конце дорога обязательно ведет в крупные городские центры и заканчивается в экспоненциально растущих регионах с мегаполисами, (...) откуда можно просто и быстро в течение 24 часов добраться до других стран мира", - говорится в статье.

"С середины XX века, когда Sars-CoV-2, вероятно, развился из вируса SARS, источником которого стала летучая мышь и с которым у Sars-CoV-2 наблюдается наибольшая степень родства, мировое городское население выросло на 600%, в то время как во всем мире были вырублены леса на площади, примерно равной половине территории США, а выбросы углекислого газа увеличились в 4 раза. В 2020 году 75% поверхности Земли считаются сильно измененными человеческой деятельностью. Глобальная биомасса млекопитающих сегодня на 60% состоит из сельскохозяйственных животных, 36% составляют люди и лишь 4% дикие животные".

"Изменившееся землепользование - это фактор, который в наибольшей степени ускоряет потерю видового разнообразия. (...)Вместе с усилением землепользования участились и контакты людей и домашних животных с дикими животными. Глобальные пассажирские перевозки и мировая торговля выросли феноменально".

"В этой связи торговля дикими животными для употребления их в пищу человеком является "идеальной" точкой соприкосновения человека и животного. (...) Крупные рынки диких животных создают идеальные условия для появления и передачи новых вирусов. Они являются настоящим рассадником инфекций. (...) Недавно было доказано, что на различных этапах транспортировки живых грызунов число коронавирусов постоянно увеличивалось. При убое животных вирусы были обнаружены у каждого второго. Вероятно, эти животные были пойманы в среде, которая уже пострадала от разрушительного давления человеческой деятельности. Covid-19 и другие зоонозные заболевания существуют, потому что мы беспечно эксплуатируем экосистемы и позволяем новым возбудителям заболеваний из нетронутых районов перейти к человеку", - указывает автор статьи.

"Дикие животные должны жить в дикой природе. Защита и сохранение природы больше не должны вступать в конкуренцию с экономическим и социальным развитием. В будущем мы должны непременно учитывать внешние эффекты производства и потребления, которыми мы обременяем окружающую среду. На природу больше нельзя смотреть как на то, что можно эксплуатировать сколь угодно. Covid-19 болезненным образом показывает, насколько усложняющееся взаимодействие между человеком, животным и окружающей средой нуждается в этике, учитывающей экологические взаимосвязи. Пути решения проблемы могут увенчаться успехом лишь при условии объединения усилий международного сообщества. Коронакризис показывает, насколько неотложным является этот вопрос - и что все мы сидим в одной лодке", - заключает Вальцер.