"Я все скажу! Я все скажу!"

"Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах закончилась, режим прекращения огня и российские миротворческие войска обеспечивают порядок. Но преимущественно армянские солдаты все еще находятся в плену. Некоторые из них стали жертвами бесчеловечного отношения, констатировала правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем новом докладе", - пишет немецкое издание Der Spiegel. Журналисты издания Александр Чернышев и Кристиан Эш побеседовали с Татьяной Локшиной, сотрудницей HRW, которая провела собственное расследование в регионе конфликта.

По словам Локшиной, точных данных о том, сколько людей сейчас находится в плену, нет. "В столице Армении Ереване представители властей сказали нам, что в плену находятся "десятки" армян. В СМИ чаще всего идет речь о сотне находящихся в плену в Азербайджане армян и нескольких пленных азербайджанцах в Армении. Армения настаивает на том, чтобы обмен пленными был произведен в ближайшее время. Азербайджан в свою очередь хочет начать обмен пленными, лишь когда будут переданы все погибшие - а этот процесс еще продолжается", - отметила собеседница издания.

"В интернете и соцсетях - на платформах Telegram и Instagram - можно найти десятки видео, на которых, предположительно, показаны издевательства над армянским пленными. Мы тщательно изучили 14 таких видео, смогли побеседовать с родственниками пятерых пленных, присутствовавших на этих видео. Родственники узнали их и предоставили нам фотографии и документы, с помощью которых их можно идентифицировать", - пояснила Локшина.

"На видео пленных армян бьют ногами, волочат по земле, колют острыми предметами, встают на них. Пленных унижают - они вынуждены вставать на колени, целовать азербайджанский флаг, восхвалять президента Азербайджана Ильхама Алиева и оскорблять армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Им также приходится говорить: "Карабах - это Азербайджан". На одном из видео мы видели восьмерых солдат, которые лежали или сидели, скорчившись, на земле со связанными руками и завязанными глазами. Их избивали, ходили по их телам и головам. Один из пленных стонал на русском: "Я все скажу! Я все скажу!". При этом его избивали и кололи шампуром", - рассказала собеседница издания.

"Всего мы изучили три конкретных случая издевательств. Один, как я уже сказала, касается группы из восьми военнопленных, другой - пяти, а в третьем случае речь идет об одном армянском солдате", - отметила она.

Говоря о том, как можно установить подлинность таких видео, Локшина указала: "При загрузке в Telegram и на другие платформы метаданные видео, включая время и место съемки, теряются. Но ни одного из этих видео не было в интернете до октября или ноября 2020 года, мы это проверили. В каждом случае мы говорили с родственниками пленных, а также с адвокатами, которые представляют их интересы в Европейском суде по правам человека. Мы знаем, когда солдаты в последний раз выходили на связь со своими родственниками, и когда эта связь оборвалась".

Подтвержденных данных об издевательствах армян над азербайджанскими пленными, по словам Локшиной, у нее нет, но в настоящий момент они занимаются изучением соответствующих видео.

"Масштаб ненависти у обеих сторон очень велик. И те немногие гуманитарные связи, которые установили друг с другом гражданские общества Армении и Азербайджана, оборваны. Это касается и контактов между журналистами и правозащитниками", - подчеркнула Локшина.