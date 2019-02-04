Быть оптимистом полезно для здоровья

"Все имеющиеся научные работы подчеркивают, что люди, которые видят жизнь в розовом цвете, живут дольше, чем те, у кого просто "все в порядке", - пишет журналистка Le Figaro Од Рамбо.

"Мы имеем в виду не просто "нормальных" людей, то есть не депрессивных и не тревожных, так как хорошо известно, что депрессия, стресс и беспокойство оказывают вредное влияние на здоровье. Мы говорим о людях, чье чрезвычайно позитивное состояние духа превышает средние показатели", - поясняет профессор Антуан Пелиссоло, глава психиатрического отделения больницы Альберта Шеневье в Кретее.

"Исследование, проведенное в Дании, например, показало, что после операций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний оптимизм пациентов был связан с более высокими шансами на ремиссию", - говорится в статье.

"Аналогичный эффект был отмечен у пожилых людей, за которыми в течение двадцати двух лет наблюдали французские исследователи: те, у кого преобладали позитивные мысли, жили дольше независимо от состояния их здоровья", - указывает журналистка.

"Проводились исследования по обнаружению биологических факторов, напрямую связывающих оптимизм и долголетие, но они оказались безуспешными. Зато была выявлена косвенная связь, выраженная в поведении людей. Оптимисты часто проявляют большую мотивацию в повседневной жизни. И такая установка оказывается весьма благотворной в долгосрочной перспективе.

Такие люди часто делают положительный выбор в пользу своего здоровья; они занимаются спортом, едят сбалансированную пищу, пьют мало алкогольных напитков, меньше курят. Это позволяет им во многом улучшить свои условия жизни в профессиональном, социальном и экологическом плане и обеспечивает хорошую устойчивость к депрессии. Все эти факторы способствуют долголетию", - комментирует Антуан Пелиссоло.

"При этом такое расположение духа может быть выработано собственными усилиями", - отмечает журналистка.

"Надо заставлять себя быть внимательными к каждому моменту нашей повседневной жизни, чтобы выхватывать из нее любой позитив. Такое изменение поведения требует большого упорства, и необходимо дисциплинировать себя на длительный срок. Это также означает, что нужно обращать внимание на свой круг общения, не окружать себя только негативными людьми, заниматься той деятельностью, которая соответствует нашим вкусам и устремлениям, переориентировать свой образ жизни так, чтобы устойчивым образом извлекать наслаждение из своего повседневного существования. Это называется позитивная психология. Курс можно разработать с помощью компетентного специалиста. Сказать с уверенностью, что это продлевает жизнь, я не могу, но я точно знаю, что это пойдет лишь на пользу!"- заключает Антуан Пелиссоло.