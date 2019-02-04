Путин - "темный фон" украинских президентских выборов

"Когда в понедельник утром истек срок подачи документов для регистрации кандидатов на пост президента Украины - было подано более 70 заявок - украинская избирательная кампания стартовала под знаком национализма и популизма. В этом она недалеко ушла от политической атмосферы, которая превалирует в Западной Европе, в том самом Евросоюзе, куда стремится вступить Киев", - пишет корреспондент LeFigaro в Москве Пьер Авриль.

"В первую очередь, данная кампания является противостоянием двух вечных врагов, которые раньше были соратниками вплоть до столкновения в 2014 году - это бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и нынешний президент Петр Порошенко. Потенциальным арбитром на этом поединке может стать актер-комик Владимир Зеленский - в качестве своего первого законопроекта он намеревается дать "власть народу": у него целая программа, в которой он обещает такую Украину, "где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт - за 15 минут", из такой страны молодежь перестанет уезжать на работу в соседнюю Польшу", - отмечает автор статьи.

"Раскол, когда-то схематично противопоставлявший русскоязычное и русофильское население, проживающее к востоку от Днепра, и его соседа, живущего на западе страны, настроенного более националистически и прозападно, больше не определяет нынешние политические ставки. Самые популярные требования: на первом месте борьба с коррупцией, на втором - окончание войны", - указывает Le Figaro.

"Больше нет двух равных блоков. В конечном счете, победит прозападный электорат, и в соответствующих программах двух главных фаворитов нет стратегических различий - только тактические расхождения", - резюмирует Вадим Карасев, украинский политический деятель, политолог, руководитель Института глобальных стратегий.

"Тимошенко и Порошенко будут вынуждены искать возможности для диалога с Путиным, потому что в обществе существует запрос на мир. Страна истощена в экономическом плане и необходимо каким-то образом ограничить конфликт в Донбассе", - добавляет эксперт, который, несмотря на разглагольствования кандидатов, исключает любую военную инициативу со стороны Киева.

"Между тем, большую часть своего времени два главных противника тратят на обвинения друг друга в снисходительности по отношению к Владимиру Путину, который на расстоянии в 800 километров также дует на тлеющий уголь, - пишет Авриль. - Лидер Кремля рассчитывает на уход Порошенко в надежде на то, что с новым руководством Украины ему удастся договариваться, поэтому, повинуясь стадному поведению, сторонники украинского президента обвиняют Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовое соглашение с Москвой, в том, что она настроена "пророссийски". "Либо Порошенко, либо Путин" - провозглашают лозунги нынешнего украинского президента".

"На подобные обвинения кандидат Тимошенко отвечает, что из-за этого газового соглашения ее посадил в тюрьму пророссийски настроенный Янукович. Один из главных сторонников Тимошенко, политолог депутат Григорий Немыря называет подобную критику "обработкой вторичной информации". Последний напоминает, что такие аргументы, как "популистская Юля" и "пророссийская Юля" уже использовались в 2010 году неким Полом Манафортом, бывшим американским советником сначала Виктора Януковича, а затем Дональда Трампа, который сегодня замешан в расследовании Russiagate, проводимом в Вашингтоне", - передает журналист.