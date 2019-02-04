Фронда против новой системы обращения с отходами в России

"В воскресенье в 25 регионах страны прошли митинги, участники которых протестовали против "мусорной" реформы", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Экологи и обычные граждане, сгруппировавшись в социальных сетях, выступают против "мусорной" реформы, предполагающей создание единого мусорного оператора страны, а также региональных единых операторов и использование субподрядчиков. Официально около 80% регионов уже должны вступить в эту новую систему, в результате чего каждый из них должен будет заплатить дополнительную плату за вывоз мусора", - говорится в статье.

"Идея реформы хороша, но прописана она в законе плохо: власти закрывают перерабатывающие заводы и создают монополию, без раздельного сбора отходов и с очень высокими тарифами на вывоз мусора , - считает один Дмитрий Секушкин, один из главных координаторов протестного движения в Архангельске. - На самом деле, они будут делать как обычно, убирать мусор, не сортируя, и сжигать".

"С изменением законодательства я не ожидаю ничего позитивного, - добавляет Сергей Максимов, член экологической ассоциации из Санкт-Петербурга. - Новый государственный оператор наделен столь обширными полномочиями, что он сродни новой монополии".

"Россия завалена дикими свалками, и внесенные законом изменения не рассеивают опасений жителей. Согласно исследованию "Гринпис России", в 2018 году только 11% населения Москвы имели доступ к раздельному сбору мусора, 0% - в Челябинске, Норильске, Красноярске, Дзержинске, которые являются одними из самых загрязненных мест, и даже в Сочи, морском курорте на берегу Черного моря", - отмечает автор статьи.

"Митинги протеста уже прошли в нескольких городах Подмосковья. Российская столица с населением 12 млн человек и ее агломерация (17 млн) выбрасывают пятую часть отходов страны. И, несмотря на меры, предпринятые властями, негодование не стихает, а только усиливается", - пишет Мандро.

"Так, расположенный примерно в ста километрах к юго-востоку от Москвы Коломенский район, площадь которого - 1112 км² - сопоставима с площадью Мартиники, закипел от недовольства. "В 2017 году Владимир Путин потребовал закрытия Кучинского полигона и инициировал реформу по сбору мусора, - говорит Вячеслав Егоров, один из лидеров местного протеста. Сразу же 24 из 39 участков были закрыты, а на оставшиеся пятнадцать было выброшено огромное количество отходов".

Архангельская область также накалилась докрасна после открытия проекта по строительству большого объекта на станции "Шиес", предназначенного для захоронения брикетированных отходов из Москвы, которые еще находятся на расстоянии 1 тыс. километров, говорится в статье. "Сначала они все отрицали, потом власти представили проект под названием "Экотехнопарк", заверив, что это принесет региону золотой дождь, - возмущенно говорит Дмитрий Секушкин. - Это представляет огромную угрозу для нашей окружающей среды. Уровень грунтовых вод здесь неглубокий, и если мусор не будет отсортирован, то все это рискует попасть в Белое море!"

"В районе Некрасовка, расположенном на юго-востоке российской столицы, строятся ангары для хранения отходов, предназначенных для Архангельска, - говорится в статье. "Это почти разжигание межрегиональной ненависти", - шутит местный предприниматель Дмитрий Шувалов, также присоединившийся к всероссийской акции протеста 3 февраля, хотя считает себя аполитичным.

"Против "мусорной" реформы выступает и Нарофоминск, город с 62 тыс. жителей, расположенный в 70 км к юго-западу от Москвы, который с неодобрением следит за строительством на своей территории мусоросжигательного завода, включенного в новый план развития региона", - отмечается в статье.

"Нам говорят, что его стоимость частично объясняет рост тарифов на вывоз мусора, но мы не располагаем никакой информацией об опасных выбросах этого завода, несмотря на наши запросы в суд, - говорит жительница Анастасия Криволапова. - Если завод такой безопасный, как нам говорят, почему от нас скрывают все документы? В России люди больше не верят словам, они хотят доказательств".

"Напряженность возрастает. В четверг, 31 января, у активиста-эколога Вячеслава Егорова из Коломны в доме был проведен обыск, после чего его арестовали сотрудники ФСБ", - передает журналистка.

"Все, чего мы хотим - это соблюдения Конституции", - вздыхает Сергей Максимов из Санкт-Петербурга, ссылаясь на статью 42, которая гарантирует гражданам России право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию.

"В некоторых муниципальных округах митинги против "мусорной" реформы не были разрешены или были перенесены на периферию", - резюмирует Мандро.