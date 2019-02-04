Почему Путин теперь тоже приостанавливает участие в ДРСМД

"Заявление России о приостановлении участия в договоре о контроле над вооружениями логично. Так Путин пытается свалить вину на президента США Дональда Трампа и расколоть НАТО", - считает журналист немецкого издания Маттиас Кольб.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил Владимир Путин в субботу на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. "Это, - отмечает автор статьи, - была одна из инсценировок, которые любит Путин".

"То, что Путин параллельно с президентом США Дональдом Трампом объявил о приостановке участия в договоре РСМД, заключенном Вашингтоном и Москвой в 1987 году, мало удивляет. Это соответствует прежней коммуникационной стратегии, согласно которой Россия якобы, как и раньше, соблюдает договор: без отказа от участия в ДРСМД все могло бы быть воспринято как признание Москвы в том, что в обвинениях, которые выдвигал еще предшественник Трампа Барак Обама и к которым в пятницу единогласно присоединились другие 28 стран-участников НАТО, есть доля правды", - полагает Кольб.

"Субботнее шоу скорее является частью большой игры под названием "Найди виноватого" между Вашингтоном и Москвой, заключающейся во взаимных обвинениях и борьбе за прерогативу толкования", - говорится в статье.

"Высказывания Москвы явно показывают, насколько тяжело, вероятно, будет спасти договор РСМД в ближайшие шесть месяцев, прежде чем он, согласно правилам, станет недействительным, - указывает издание. - Ввиду того факта, что государства, располагающие арсеналом ракет средней дальности, такие, как Китай, Иран, Индия или Пакистан не проявляют интереса к международному соглашению о запрете вооружений, призывы министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса (о том, что "тема вооружения должна снова вернуться на международную повестку дня") кажутся скорее беспомощными".

Дональд Трамп, "которому, как известно, тоже важна инсценировка", заявил в пятницу о желании собрать представителей максимального количества стран, чтобы заключить "новый договор, который был бы намного лучше прежнего". "В том, действительно ли это является приоритетом сегодняшней администрации, сомневаются даже эксперты. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон из принципа отвергает соглашения о контроле над вооружениями, так как они ограничивают военные возможности Вашингтона", - подчеркивает журналист.

К тому же, добавляет, Кольб, "на фоне растущей конфронтации с Китаем заключение всемирного соглашения о запрете ракет средней дальности кажется маловероятным".

"Однако в борьбе за общественное мнение, с точки зрения России, решающим регионом является, бесспорно, Европа. Чем успешнее Кремль в том, чтобы возложить вину за разрушение ДРСМД и европейского щита безопасности на презираемого многими европейцами американского президента Трампа, тем ближе Москва к своей цели расколоть НАТО", - уверен автор статьи.

На политическом уровне НАТО пока остается сплоченным, однако вопрос о том, сохранится ли это единство в ближайшие недели, остается открытым. "Среди 29 стран-членов альянса наблюдаются различные позиции относительно опасности России и необходимости повышения военных расходов", - указывает издание.

Эксперты опасаются, что Трамп, недовольный скудными, с его точки зрения, финансовыми вложениями западноевропейских стран в оборону, может убедиться в необходимости переговоров с балтийскими странами или с Польшей о размещении ядерных ракет средней дальности на их территориях вне структур военного альянса. Хотя в разговоре с Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и назвал любые рассуждения о размещении ракет и гонке вооружений "преждевременными" и "слишком дорогими", главный дипломат Польши Яцек Чапутович заявил в разговоре с изданием Der Spiegel: "В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска, а также ракеты с ядерными боеголовками". Чапутович, так же, как и многие представители восточноевропейских стран, убежден, что в отношении Москвы эффективен только "язык силы", отмечает издание.

"В кругах НАТО рассчитывают на то, что в ближайшие недели со стороны России все же обозначится готовность к переговорам и ее дипломаты примут участие в возможных международных конференциях. Если существенного изменения мнения не произойдет, то это стоит расценивать как отвлекающий маневр - и как еще одну попытку вбить клин в сплоченность НАТО", - заключает Кольб.