Что произойдет с тобой, если ты удалишь Facebook

"Facebook сильно изменил нашу ежедневную жизнь и коммуникацию. Но что произойдет, если мы снова от него откажемся? В самом масштабном на сегодняшний день исследовании американские ученые ответили на этот вопрос. Результаты удивляют", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Имея 2,3 млрд активных пользователей в месяц (по данным на 2018 год), Facebook все еще является самой крупной социальной сетью в мире. 2,3 млрд - это, - отмечает журналист Маттиас Джордано, - почти треть человечества. При этом среднестатистический пользователь проводит на Facebook и дочерних платформах - в Instagram и Messenger - 50 минут в день".

Согласно недавнему британскому исследованию, участниками которого стали 1,2 тыс. человек, среднестатистический пользователь готов отказаться от использования Facebook на год, если получит за это 1-2 тыс. долларов.

Для нового исследования ученым из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов удалось найти 2844 пользователя, готовых отказаться от использования своего аккаунта на один месяц. Все участники, передает Die Welt, были старше 18 лет и проводили на Facebook минимум 15 минут в день. "Сначала они должны были заполнить подробные анкеты о своем общем самочувствии, политических взглядах и повседневной жизни. Половине участников также предложили оплату за отказ от соцсети. В среднем, стоимость отказа от Facebook на месяц составила 102 доллара", - говорится в публикации.

В течение эксперимента испытуемые регулярно получали сообщения с просьбой оценить свое настроение. По окончании исследования участники снова заполнили подробные анкеты.

"При проверке политической грамотности люди, отказавшиеся от Facebook, получили более низкую оценку, чем при тестировании на момент деактивации их аккаунтов. Это позволяет сделать вывод о том, что Facebook во многом используется как источник информации, при отсутствии которого пользователи не переключаются на газеты", - указывает автор статьи.

"В среднем, у каждого пользователя появилось на один час больше свободного времени, у активных пользователей - в два раза больше. Участники сообщили, что стали проводить больше времени офлайн, с друзьями, семьей или за просмотром телевизора".

"Я ожидал, что Facebook будет просто заменен другими цифровыми вещами - Twitter, Snapchat, сайтами. Этого не произошло. Для меня, по крайней мере, это сюрприз", - говорит Мэтью Гентсков, автор исследования из Стэнфордского университета.

Согласно результатам исследования, отказ от Facebook также оказал положительное воздействие на настроение и удовлетворенность людей жизнью.

"По окончании эксперимента большинство испытуемых выразили желание меньше использовать Facebook. Однако уже спустя неделю лишь 10% участников не пользовались этой соцсетью, а спустя еще два месяца - только 5%", - сообщает Die Welt.