4 февраля 2019 г. Дженни Страсбург, Ребекка Боллхаус и Дастин Волз | The Wall Street Journal Как ожидается, Конгресс будет расследовать попытки Deutsche Bank избавиться от займа российскому банку "Как ожидают следователи Конгресса США, Комитет палаты представителей по финансовым услугам изучит усилия Deutsche Bank, предпринятые после выборов 2016 года, с целью избавиться от займа, выданного Группе ВТБ, крупному российскому государственному банку", - сообщает The Wall Street Journal. В субботу The Wall Street Journal сообщил, что Deutsche Bank в стремлении резко сократить размер кредитных вложений в Россию в конце 2016 года, пытался спешно продать займ в 600 млн долларов, обязательства по которому еще не были исполнены ВТБ, о чем свидетельствуют документы и осведомленные лица. Как показывают документы и утверждают осведомленные источники, "немецкий кредитор продал часть долга на сумму 300 млн долларов российскому "Альфа-Банку" в декабре 2016 года; Deutsche Bank не смог продать оставшуюся часть долга, и в августе 2017 года ВТБ выплатил ее", пишет газета. "Усилия Deutsche Bank, нацеленные на избавление от займа ВТБ - о чем ранее не сообщалось - предпринимались на фоне обеспокоенности немецкого банка финансовыми контактами с Россией, которую сотрудники разведки США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года во время избирательной кампании. Банк пытался максимально сократить объем кредитов российским структурам и избавлялся от активов с целью укрепить свою собственную денежную ситуацию", - сообщается в публикации. "6 января 2017 года разведывательное сообщество США формально обвинило российское правительство во вмешательстве в американские выборы на стороне кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, давнего клиента Deutsche Bank. В марте 2016 года Deutsche Bank отклонил запрос от Trump Organization на повышение на несколько млн долларов кредита для Trump National Doral, одного из флоридских гольф-клубов Трампа, сообщили другие источники, знакомые с этим вопросом. Отказ отчасти был обусловлен сомнениями внутри банка, располагает ли он достаточным количеством информации о том, как в итоге будут использованы эти средства. Пресс-секретарь Deutsche Bank отказалась прокомментировать этот отказ", - передает газета. "Комитет палаты представителей по разведке и Комитет палаты представителей по финансовым услугам, которые контролируются демократами, расследуют финансовую деятельность Deutsche Bank в рамках более широких усилий по проверке связей каких бы то ни было партнеров Трампа с Россией", - сообщает издание, добавляя, что "некоторые следователи палаты представителей в других комитетах также заинтересованы в проведении расследования в отношении того, может ли займ ВТБ и отказ в займе Трампу иметь значение для продолжающихся расследований финансов Трампа, сообщил источник, знакомый с расследованиями демократов". "Долгосрочный займ ВТБ - впервые выданный Deutsche Bank в 2007 году в размере около 1 млрд долларов и реструктурированный в 2009 году - дал российскому банку возможность использовать эти средства по своему усмотрению, утверждают люди, знакомые с условиями и банковскими данными. Как свидетельствуют банковские данные и люди, знакомые с условиями, в документах Deutsche Bank не указано конкретной цели кредита, как это и принято при подобном оптовом финансировании", - отмечается в статье. "Финансовые сделки ВТБ находятся под пристальным вниманием, - напоминает издание. - Феликс Сатер, давний деловой партнер Трампа, неоднократно говорил тогдашнему юристу Трампа Майклу Коэну во время кампании 2016 года, что он получил заверения от российских деловых партнеров со связями с правительством, что ВТБ готов профинансировать сделку о строительстве башни Трампа в Москве, сообщают люди, знакомые с дискуссиями". Однако как говорится в заявлении ВТБ, "ни одно из подразделений Группы ВТБ никогда не проводило сделок с Трампом, его представителями или какими-либо компаниями, с ними связанными". Хотя Трамп подписал соглашение о намерениях с российской фирмой-застройщиком в октябре 2015 года, это предложение так и не было реализовано". Источник: The Wall Street Journal