ЕС и Великобритания берут курс на конфронтацию

"Премьер-министр Джонсон хочет добиться того, чтобы британская экономика могла и в будущем беспрепятственно вести торговлю с Евросоюзом. Одно это предусматривает условия", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Борис Джонсон возмущен: по его мнению, абсурдно представлять Великобританию страной, которая после "Брекзита" намерена упразднить социальные стандарты, "будто от нищеты диккенсовских времен мы были спасены только благодаря просвещенным правилам ЕС и будто только благодаря Брюсселю мы больше не планируем отправлять детей чистить дымоходы", раскритиковал британский премьер в понедельник".

"Великобритания, по его словам, ни в экономике, ни в социальных вопросах или вопросах экологии не будет заниматься демпингом, причем без предписывания этого договором", - передают его слова журналисты Тилль Хоппе и Керстин Ляйтель.

"Возможно, переговорщики со стороны ЕС в Брюсселе поверят в подобные обещания британца, но полагаться на них они не хотят. "Мы не наивные", - сказал в то же время в Брюсселе главный переговорщик Мишель Бранье и напомнил о совместном заявлении, которое обе стороны подписали в октябре прошлого года".

"Там "Борис Джонсон и мы" заявили о своем желании предотвратить нечестную конкуренцию между Великобританией и 27 странами ЕС с помощью жестких обязательств. Без гарантии соблюдения высоких экологических и социальных стандартов страны ЕС не хотят открывать свой рынок так широко, как этого желает Джонсон. "Доступа к крупному рынку с 450 млн потребителей не бывает без условий", - подчеркнул Барнье".

"Вопрос о том, в какой степени Великобритания в будущем будет ориентироваться на соответствующие нормы ЕС, станет, таким образом, главным камнем преткновения в предстоящих переговорах между Брюсселем и Лондоном. (...) Время не терпит: до конца года должны быть определены новые отношения в важнейших сферах - тогда закончится переходный период, в течение которого Великобритания будет оставаться во внутреннем рынке ЕС и таможенном союзе".

"Мы готовы к максимально амбициозному торговому соглашению с нулевыми тарифами и квотами", - подчеркнул Барнье. Но это "исключительное предложение" предполагает условия".

"Так, Великобритания должна следовать строгим правилам ЕС в отношении государственной поддержки и после окончания переходного периода. За этим скрывается беспокойство о том, что в ином случае правительство в Лондоне с помощью субсидий может обеспечить своей промышленности конкурентные преимущества в сравнении с конкурентами на континенте".

"Хотя переговорщики со стороны ЕС с облегчением отметили, что Джонсон не пойдет по пути отмены регулирования, который требовали сторонники "Брекзита" из его консервативной партии, государства ЕС не хотят полагаться на одни только слова Джонсона, даже если он пытался переложить ответственность на континент. "Франция тратит на господдержку в два раза больше, чем Великобритания, Германия - в три раза больше", - заявил Джонсон (...)".

"На континенте не хотят ничем рисковать, тем более ввиду географической близости страны и развитой торговли между двумя сторонами. Поэтому в вопросах экологии и социальных стандартов британскому правительству следует ориентироваться на европейское законодательство по состоянию на конец переходного периода. В вопросе режима субсидий Лондон также должен заимствовать согласованные в Брюсселе правила", - пишет издание.

"Мы сделали свой выбор: мы хотим соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению с Канадой", - заявил также Джонсон в своем первом большом выступлении после выхода из ЕС.

"Но с точки зрения ЕС, из-за более тесных торговых отношений перенести эту модель на Великобританию не просто. Даже если удастся согласовать амбициозное торговое соглашение, это не будет означать беспрепятственного товарооборота, предостерег Барнье: даже если не будет таможенных тарифов или количественных ограничений, экспортерам все же придется предъявлять сертификаты безопасности и документы о происхождении товаров. Это связано с бюрократическими сложностями, к которым компаниям следует готовиться уже сегодня. Так главный переговорщик ЕС хочет прежде всего умерить ожидания на острове", - говорится в статье.

"Вторым спорным моментом между Брюсселем и Лондоном является рыболовство, - продолжает издание. - Барнье от имени стран ЕС, имеющих выход к Северному морю, настаивает на том, чтобы доступ собственного рыболовного флота к британским водам не ограничивался и после переходного периода. Но Джонсон не хочет связывать себя таким обязательством. "Мы готовы рассмотреть соглашение по рыболовству, - заявил он, - но в нем должен быть отражен тот факт, что в конце 2020 года Великобритания будет являться независимым прибрежным государством с контролем над собственными водами".

"В вопросе рыболовства Лондон находится в более сильной позиции, что признают и дипломаты ЕС, - отмечает издание. - Чтобы компенсировать этот отрицательный момент, ЕС хочет связать данный вопрос с переговорами по торговому соглашению".

"Там 27 стран ЕС, наоборот, видят свое преимущество в связи с большой зависимостью британской экономики от внутреннего европейского рынка. Без малого половина британского экспорта отправляется в ЕС, в обратном направлении это только около 9%", - указывает Handelsblatt.

"Но этим премьера Джонсона не впечатлить: по его словам, в крайнем случае Великобритания справится и без соглашения о свободной торговле с ЕС (...) и будет стремиться к заключению торгового соглашения по примеру Австралии. Это не станет "Брекзитом" без сделки", которого все опасаются, "ведь у нас будет сделка", говорит он, - однако, по мнению экспертов, это будет как раз такой случай".

"Называть это "австралийской" моделью - это всего лишь ребрендинг, считает София Гастон из лондонского аналитического центра British Foreign Policy Group. По ее мнению, к началу переговоров обе стороны взяли "очень воинственный" тон. К похожему заключению пришли и финансовые рынки: фунт стерлингов оказался под давлением", - пишет Handelsblatt.