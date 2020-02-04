Что пишет иностранная пресса об убийстве чеченского блогера в Лилле

"44-летний чеченский блогер Имран Алиев, чрезвычайно критически настроенный по отношению к режиму Рамзана Кадырова, был зарезан ножом в гостинице в Лилле (на Севере Франции) на прошлой неделе (...). Его тело было найдено в четверг утром в его номере в отеле Coq Hardi, расположенном в центре города, неподалеку от железнодорожного вокзала Лилль-Фландр", - пишет Le Parisien.

"Уточняется, что это убийство "имеет все признаки наличия политического мотива", однако "следует соблюдать осторожность в заявлениях". Имран Алиев, также известный как "Мансур Старый, снимал номер на верхнем этаже в ночь со среды на четверг вместе с другим мужчиной, "на первый взгляд, той же национальности", согласно этому источнику. Двое мужчин прибыли из Бельгии", - продолжает издание. - (...) Имран Алиев размещал в Facebook и на YouTube критические записи в отношении авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом на него уже было совершено покушение", - говорится в статье.

Издание La Voix du Nord, которое первым сообщило о смерти блогера, отмечает, что тело жертвы было обнаружено на полу в его номере "около 11:30 утра в четверг сотрудниками отеля". "На теле были следы множественных ранений. Орудие убийства находилось рядом". "(...) В понедельник было проведено вскрытие. Работа, проделанная судебно-медицинской экспертизой в четверг после полудня, также должна быть проанализирована в ближайшие дни. (...) Имран Алиев, по нашим источникам, находился в изгнании в Бельгии. Основным подозреваемымна данный момент является мужчина, который его сопровождал. Мотив убийства может быть политическим", - говорится в статье.

"(...) Речь идет о втором за несколько месяцев убийстве противников режима Рамзана Кадырова в Европе, - подчеркивает La Voix du Nord. - Сообщается, что прошлым летом Имрану Алиеву удалось избежать первого покушения на убийство".

Le Monde со ссылкой на прокуратуру Лилля информирует, что "было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но на данный момент "никаких арестов не произведено". Расследование было поручено судебной полиции Лилля (...)".

"Пока нет возможности установить какую-либо связь между двумя делами, но следует отметить, что это убийство произошло через пять месяцев после убийства в Берлине 40-летнего гражданина Грузии чеченского происхождения, которое ввергло Германию и Россию в дипломатический кризис. 23 августа грузин, известный как Торнике К. и представленный в прессе как Зелимхан Хангошвили, был убит средь бела дня в парке в центре столицы Германии тремя пулями из оружия с глушителем. Сразу же после этого возле места преступления был задержан подозреваемый. По данным следствия, этот мужчина за три дня до убийства въехал в Германию через Францию", -указывает издание.

Британская газета The Guardian напоминает, что "след покушений на известных чеченцев в Европе и на Ближнем Востоке уходит на десятилетие назад и включает бывших командиров повстанцев и критиков правительства. Все чаще нападения оказывались направлены на людей, которые не представляли реальной политической угрозы для Рамзана Кадырова, но просто использовали аккаунты в Instagram или YouTube, чтобы выразить свое недовольство руководством Чечни в Грозном".

"(...) Тумсо Абдурахманов, видеоблогер, живущий в Европе, который получил угрозы от союзников Кадырова за его критику на YouTube в адрес чеченского правительства, утверждает, что до убийства Алиева он получил информацию о том, что в Европу из Чечни отправлен киллер, и поделился подробностями маршрута этого человека с немецкой полицией. Абдурахманов сказал, что он первоначально полагал, что наемный убийца нацеливался на него. Он отказался раскрыть источник этой информации", - сообщается в публикации.

"Тем не менее, Муса Таипов, чеченский оппозиционный журналист, проживающий в Страсбурге и поддерживавший постоянные контакты с Алиевым, заявил в интервью, что он скептически относится к идее того, что за убийством стоит Кадыров. Он заявил The Guardian, что Алиев в прошлом месяце получил волну угроз от выходцев из Ингушетии, другого региона России, в связи с оскорбительными замечаниями по поводу пограничного конфликта с Чечней. По словам Таипова, Алиева даже охраняла полиция, и, возможно, его заманили в Лилль, поскольку тот находится за пределами юрисдикции бельгийской полиции. "В этом убийстве нет логики ни в мотивах, ни в том, как оно было совершено", - подчеркнул он.