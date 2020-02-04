Телохранителей Меган и Гарри нагрузили домашней работой, как "лакеев"?

"(...) Поведение герцога и герцогини Сассекских определенно не вызывает единодушного одобрения. По данным канадских источников, агенты Скотланд-Ярда, в задачу которых входит обеспечение безопасности герцога и герцогини в Канаде, недавно пожаловались на отношение последних. На самом деле, к телохранителям, по их собственным словам, относятся как к "лакеям" и заставляют их выполнять "работу по дому", - пишет Le Figaro со ссылкой на Daily Mail.

"Было замечено, как некоторые из них забирали еду на вынос из магазинов органических продуктов, а также из сети ресторанов быстрого питания Tim Hortons. "Это опасно по одной простой и уважительной причине, - заявил один источник из службы безопасности. - Если что-то случится, то будет нехорошо, если один из них в это время будет делать покупки или уйдет за кофе". При каждом выходе Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи сопровождают четверо личных охранников", - сообщается в статье.

"(...) Эксперты подсчитали, что ежегодные расходы, необходимые для охраны герцогской пары, составляют от 3 до 6 млн фунтов стерлингов, которые, по данным DailyMail, будут оплачиваться из британских и канадских налогов. Герцог и герцогиня Сассекские пользуются услугами бригады, состоящей из 15 сотрудников службы безопасности из двух стран", - передает Le Figaro.