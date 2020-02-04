Вооруженный конфликт между Анкарой и Дамаском ставит под угрозу российско-турецкие отношения

"(...) В конечном итоге в Идлибе произошло неизбежное столкновение. Спустя несколько часов после гибели шести человек во время бомбардировок сирийской армии, Турция в понедельник нанесла ответный удар, поразив "52 позиции режима и нейтрализовав 76 сирийских солдат", согласно данным Министерства обороны Турции. Напряженность продолжала нарастать в связи с продвижением разрушительного наступления с целью взятия под контроль северо-западной сирийской провинции, совершенного в последние недели силами Башара Асада при поддержке российских военно-воздушных сил", - пишет Liberation.

"Конфронтация между Анкарой и Дамаском подвергает испытанию отношения между Турцией и Россией, партнеров по сложным урегулированиям на поле боя, где две страны вовлечены в действующие в Сирии противоположные лагеря, имеющие различные цели, которые трудно согласовать. "События в Идлибе стали неуправляемыми", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник днем на пресс-конференции в Киеве, где он находился вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Турции призвал Россию "исполнять свои обязательства" в сирийской провинции "в рамках Астанинского и Сочинского соглашений", - говорится в статье.

"(...) В Сирии был создан механизм координации между русской и турецкой армиями, чтобы избежать конфронтации, но во время сирийской атаки против турецких солдат он видимо не сработал ", - отмечает автор статьи.

"Российское министерство обороны заявило, что турецкие военные оказались под огнем из-за того, что они продвигались через Идлиб, не сообщив об этом России. Анкара, со своей стороны, утверждает, что координировала передвижение своих войск с российской стороной. Как бы то ни было, но в понедельник совместное российско-турецкое патрулирование, также предусмотренное в соглашениях, было приостановлено", - указывает Libération.

"(...) Усиление наступления Башара Асада и его российских союзников в течение нескольких недель со смертоносными воздушными бомбардировками сирийского гражданского населения привело к массовому бегству жителей. Около миллиона перемещенных в результате насилия лиц "бегут к границе Турции", заявил Эрдоган в Киеве", - передает газета.

"(...) Однако признаком того, что диалог между Анкарой и Москвой не прерывается, является то, в понедельник поздно вечером состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел двух стран", - комментирует Кодмани. "Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в идлибской зоне деэскалации", - сообщили в МИД России.