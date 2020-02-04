Как физик потерял рецепт водородной бомбы

"Водородная бомба была одной из самых охраняемых тайн. Но в 1953 году Джон Арчибальд Уилер оставил в поезде документ о ее создании", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"С 1951 по 1953 год он руководил проектом Matterhorn B, проектом по созданию водородной бомбы, который разрабатывался в Принстонском университете".

"В 1953 году с Уилером произошло немыслимое. Он оставил в поезде секретные документы, содержавшие конфиденциальную информацию о запальном механизме водородной бомбы. И это во времена, когда холодная война приближалась к точке кипения, ядерный шпионаж был широко обсуждаемой темой, а США погрязли в трясине корейской войны", - отмечает автор статьи Йоахим Лаукенманн.

"На тот момент Советский Союз уже имел в своем распоряжении обычные ядерные бомбы, однако США были единственной нацией, которая нашла рецепт изготовления водородной бомбы. (...) Если бы секретный рецепт попал в руки СССР, это было бы катастрофой".

"Документ ФБР, ранее державшийся в секрете, раскрывает новые детали того, как Уилер потерял конфиденциальные документы. Недавно этот документ был обнародован в соответствии с американским законом о свободе информации. Историк Алекс Веллерштейн из Технологического института Стивенса в Хобокене, Нью-Джерси, проанализировал документ ФБР и рассказал о нем в научном журнале Physics Today".

"6 января 1953 в рамках своей работы по проекту Matterhorn B Уилер несколькими поездами ехал со своей родины в Принстоне, Нью-Джерси, в Филадельфию. Там он сел на ночной поезд до Вашингтона. В багаже у него был короткий, но важный доклад, (...) в котором содержалась основная информация об изготовлении водородной бомбы. Уилер положил 6-страничный документ в белый конверт, который вместе с другими секретными документами он положил в еще один конверт коричневого цвета, - повествует издание. - Этот конверт он спрятал в портфель. В поезде он сразу направился в спальный вагон. Он достал из своего портфеля документы о водородной бомбе, чтобы еще раз прочесть их и сделать пометки".

"Позднее на допросе Уилер сообщил, что немногим позже 23 часов он снова положил документы в портфель, который спрятал на ночь между собой и стеной купе".

"В 6:45 утра Уилера, согласно договоренности, разбудил проводник, и он вместе с портфелем отправился в ванную комнату на другом конце поезда. Он поставил портфель у умывальника, но, пока ходил в туалет, достал из него коричневый конверт с секретными документами. Так как он не нашел для него подходящего места, Уилер спрятал конверт за трубы на стене в туалете. Уходя из туалета, он забыл про конверт", - говорится в публикации.

"Когда Уилер заметил свою оплошность, умывальником пользовались двое мужчин, а третий заперся в туалете. Уилер забрался на тумбу, стоявшую под раковиной, и следил за тем, что происходило в туалете. Конверт он не увидел, но он увидел мужчину и заметил, что тот ничего не читал".

"Уилер следил за мужчиной до тех пор, пока он не сделал свое дело и не открыл дверь. Уилер тотчас схватил коричневый конверт, спрятанный за трубами".

"Однако он радовался слишком рано. После того, как он ушел в купе с местами для сидения, в 7:20 Уилер открыл портфель, чтобы проверить документы. Коричневый конверт, конечно, был на месте, ведь он только что его там спрятал. Но белый конверт с документами о водородной бомбе исчез. Документы не были обнаружены ни при повторном обыске чемодана, ни при проверке уборной и всего поезда, включая все мусорные ведра".

"Согласно записям ФБР, Уилер мог лишь бессвязно бормотать", - пишет Веллерштейн. В последующие часы и дни ФБР всеми средствами пыталось найти документы. (...) Чем дольше ФБР допрашивало Уилера, тем меньше оно доверяло его памяти. Может быть, после того, как он прочел документы о водородной бомбе в купе, он не положил их снова в коричневый конверт? Может быть, документ убрали вместе с постельным бельем? Или же рецепт водородной бомбы действительно был украден?".

"В любом случае произошедшее еще больше подогрело уже существовавшую паранойю американских властей. Что случилось с 6-страничным документом? (...) В архивах какой-либо другой страны он до сих пор не появился. Россия, как это обычно бывает, также не хвасталась в этом случае успешной шпионской операцией".

"Невезучий Уилер отделался предупреждением. "Он просто был слишком важным, чтобы его наказывать", - пишет Веллерштейн. Высококлассный физик был необходим США для их проекта по созданию водородной бомбы", - передает Tages-Anzeiger.