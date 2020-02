4 февраля 2020 г. Дэвид Браун и Дункан Гардхэм | The Times Эксперты ждут новых атак с применением ножей, так как в Великобритании из тюрем должны быть освобождены 40 исламистов "В этом году из британских тюрем должны быть освобождены десятки осужденных исламистских экстремистов, включая террористов, которые планировали использовать ножи в атаках, имеющих поразительное сходство с нападением в Стритхеме", - передает The Times. "Контртеррористическая полиция и службы безопасности готовятся к освобождению около 40 осужденных террористов в течение следующих 12 месяцев после двух ножевых атак, осуществленных недавно освобожденными экстремистами. Освобождения могут быть приостановлены в соответствии с планами (...) создания чрезвычайных законов, которые могут потребовать от террористов отбыть как минимум две трети вынесенных им приговоров, прежде чем может быть рассмотрен вопрос об их условно-досрочном освобождении", - говорится в статье. "Террористы, заключенные в тюрьму на срок менее 4 лет, обычно автоматически освобождаются после отбытия половины срока наказания, в то время как отбывающие более длительные сроки наказания могут быть обязаны отбыть весь срок", - поясняет газета. "Согласно докладу Министерства внутренних дел, представленному в декабре, (...) по обвинениям в преступлениях, связанных с терроризмом, на сентябрь минувшего года в тюрьме по-прежнему содержалось 224 человека, причем три четверти из них были отнесены к категории людей, имеющих "исламистские экстремистские взгляды", - сообщается в публикации. "Раджан Басра, исследователь из Международного центра по изучению радикализации, считает, что недавние нападения экстремистов, освобожденных по УДО или все еще находящихся в тюрьме, показывают, что "их тюремное заключение не уменьшило их приверженность делу джихада". "Риск теперь состоит в том, что атаки последнего времени будут генерировать свой собственный импульс, побуждая других джихадистов проводить свои собственные атаки. Все они взяли на вооружение один и тот же метод, используя ножи и имея на себе фальшивый пояс смертника, поэтому эти атаки требуют очень мало времени на подготовку, кажутся спонтанными и их трудно предвидеть ", - указал он. The Times приводит имена некоторых экстремистов, которые должны быть освобождены в ближайшие месяцы. Среди них : "Мальчик Икс": должен быть освобожден в этом месяце. Самому молодому террористу в Британии было 14 лет, когда его арестовали в его доме в Блэкберне, Ланкашир, по обвинению в заговоре с целью убийства полицейских в Австралии в 2015 году. Он был приговорен к пожизненному заключению с минимальным отбытием 5 лет и получил пожизненную анонимность (...). Мохаммед Гани: должен быть освобожден в следующем месяце. "Диванный экстремист", у которого были найдены экземпляры интернет-журнала "Аль-Каиды"*, искал в интернете информацию о членах королевской семьи, находясь в своем доме в северном Лондоне. Он был заключен в тюрьму на два года и четыре месяца. Мухаммед Захир Хан: должен выйти в следующем месяце. Владелец магазина в Сандерленде, который написал в Twitter о поддержке "Исламского государства"* и призвал к "смерти шиитов", в 2018 году был заключен в тюрьму на четыре с половиной года за преступления, связанные с терроризмом. Атик Ахмед: должен быть освобожден в следующем месяце. Исламист из Олдема, Большой Манчестер, был осужден трижды за преступления, связанные с терроризмом. (...) Мохаммед Хилджи: должен быть освобожден в следующем месяце. Подросток из Брента, в северо-западной части Лондона, опубликовал клипы, в которых боевики ИГИЛ* обезглавливают солдат. На одной из фотографий он позировал с ножом перед флагом ИГИЛ* (...). Его заключили в тюрьму на пять лет в июне 2018 года. Джамшед Джавид: должен быть освобожден в следующем месяце. Планировал присоединиться к "Исламскому государству"* в Сирии и в 2015 году был заключен в тюрьму на шесть лет за подготовку террористических актов. Самый ранний возможный срок его освобождения - в следующем месяце". Мухаммед Али Ахмед: должен быть освобожден в апреле. Экстремист был осужден за передачу 3 тыс. фунтов стерлингов Мохамеду Абрини, который был частью банды, стоявшей за террористическими атаками в Брюсселе в аэропорту и метро в 2016 году, в результате которых погибли 32 человека. Он был заключен в тюрьму на восемь лет за подготовку террористических актов. Фахим Адам: должен быть освобожден в мае. После того, как он врезался в стену в то время, когда писал смс, на его мобильном телефоне была обнаружена пропаганда ИГИЛ*. Адама из Блэкберна, Ланкашир, заключили в тюрьму на 30 месяцев. Арас Хамид: должен быть освобожден в мае. Курд, попросивший убежища, проживал в Бирмингеме, когда он решил перейти на другую сторону и присоединиться к "Исламскому государству"* в 2016 году. Он был осужден за подготовку террористических актов и был заключен в тюрьму на семь лет. Мина Дих: должна быть освобождена в августе."Матриарх" первой британской исключительно женской ячейки ИГИЛ*, помогла своей дочери Ризлени Булар спланировать нападение с применением ножа во Дворце Вестминстера в мае 2017 года. Дих из Виллесдена, в северо-западной части Лондона, была приговорена к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения. Яхья Рашид: должен быть освобожден в сентябре. 23-летний осужденный террорист, совершивший поездку в Сирию, был заключен в тюрьму еще на 12 месяцев в декабре прошлого года после того, как у него нашли мобильный телефон в нарушение условий его освобождения. Омар Ашфак: должен быть освобожден в сентябре. Омар Ашфак планировал национальную операцию по распространению 250 карт памяти в мечетях, которые содержали руководства для потенциальных террористов по нападениям с применением ножей. Фанатик из Дерби был заключен в тюрьму на четыре с половиной года в мае прошлого года после того, как признал 3 обвинения в хранении террористических документов. Мойнул Абедин: должен быть освобожден в ноябре. Первый в Великобритании террорист, вдохновленный "Аль-Каидой"*, в 2002 году был заключен в тюрьму на 20 лет за намерение произвести взрыв. _______________________________________________________________________ *Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The Times