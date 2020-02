4 февраля 2020 г. Сэм Холл | The Times Университеты платят студентам тысячи за отсрочку начала обучения "Британские университеты предложили заплатить студентам тысячи фунтов за отсрочку начала обучения на год, потому что поступило слишком много студентов. Университеты элитной группы Расселл (группа взаимодействия 24 престижных университетов Великобритании - Прим. ред.), включая Ноттингемский и Эксетерский университеты, выступили с такими предложениями после того, как зачислили больше студентов, чем было свободных мест", - передает The Times. Согласно данным The Times, полученным в ответ на запросы по Закону о свободе информации, в прошлом году Ноттингемский университет предложил 260 желающим изучать медицину по 2 тыс. фунтов стерлингов за отсрочку обучения на год, и по 1 тыс. фунтов - 59 абитуриентам, поступающих в аспирантуру по сестринскому делу. Пять желающих учиться на медицинском факультете приняли предложение, но не принял ни один из тех, кто планировал обучаться сестринскому делу. "В прошлом году Эксетерский университет предложил 40 претендентам на обучение в магистратуре по прикладной психологии "гарантированный" первоочередной выбор вариантов проживания, а также 1 тыс. фунтов стерлингов в компенсацию этих расходов, если они отложат обучение на год. В 2016 году из 183 желающих изучать психологию согласилось пятеро, в прошлом году - ни одного". "В 2018 году Манчестерский университет предлагал поощрения на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов 190 претендентам на изучение курса менеджмента с тем, чтобы они отложили обучение на год. Один из них зарегистрировался на обучение в 2019 году. (...) "Имперский колледж Лондона предоставил абитуриентам, желающим изучать медицину, возможность принять участие в "оплачиваемом восьмимесячном проекте в Великобритании или за рубежом", если они отложат начало обучения с 2014 на 2015 год. В прошлом году Университет Сандерленда выплатил десяти абитуриентам-фельдшерам по 4 тыс. фунтов стерлингов каждому, чтобы отложить начало обучения с апреля по сентябрь". "В то время как в Национальной системе здравоохранения Великобритании наблюдается нехватка врачей и медсестер, университеты, которые их обучают, имеют строгие ограничения на то, сколько человек может учиться в каждом данном году, что связано с объемом финансирования и количеством кураторов. (...) Поскольку студентам разрешено подавать документы в пять университетов одновременно, приемные отделения вынуждены принимать больше студентов, чем могут (...)". Анжела Рейнер, теневой секретарь по вопросам труда Лейбористской партиии, сказала, что "то, что университеты тратят ценные ресурсы на выплаты студентам за то, чтобы они не посещали учебное заведение, является "признаком как нашей сломанной модели финансирования, так и нашего процесса поступления". Студенты выразили обеспокоенность уровнем расходов университетов на набор, а не на преподавание и научные исследования. Клэр Сосиенски Смит, вице-президент Национального союза студентов, указала: "Университеты должны гарантировать, что при приеме студента у них есть ресурсы для его обучения". (...) Источник: The Times