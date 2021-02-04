Ученые предлагают перерабатывать использованные маски в прочный материал для строительства дорог

"Австралийские эксперты из Австралии разработали способ переработки использованных масок для лица в материалы для строительства дорог, предлагая решение экологической проблемы отходов СИЗ и мусора", - пишет Daily Mail.

"Ежедневно во всем мире используется около 6,8 млрд одноразовых масок, поскольку люди надевают их, чтобы защититься коронавируса", - напоминает издание.

Исследование, проведенное в Мельбурне, показало, что смешивание 1% измельченных масок с 99% RCA - recycled rubble - вторичного щебня - соответствует стандартам гражданского строительства дорог и тротуаров. Один километр участка дороги, покрытый по этому рецепту, требует 3 млн масок, что эквивалентно 93 тонн мусора на свалках, говорится в статье. RCA производится путем переработки строительного мусора и сам по себе является смесью различных материалов. Исследователи обнаружили, что добавление в эту смесь масочного материала не только предотвращает появление отходов, но и делает материал более жестким и прочным.

"Строительство дорог и тротуаров требует четырех слоев (...). Каждый слой должен быть прочным, но гибким, чтобы выдерживать давление и вес транспорта без образования трещин. Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Science of the Total Environment, показывает, что комбинация RCA и масок для лица является идеальной для первых трех слоев", - передает газета.

"Автор доклада, доктор Мохаммад Сабериан, отметил:" В этом первоначальном исследовании изучалась возможность утилизации одноразовых масок для лица для строительства дорог, и мы были взволнованы, обнаружив, что это не только работает, но и дает реальные инженерные преимущества".

"Мы надеемся, что это откроет дверь для дальнейших исследований, чтобы проработать способы управления рисками для здоровья и безопасности в больших масштабах, а также выяснить, подходят ли другие типы СИЗ для вторичной переработки", - подчеркнул он.

"Испытания показали, что смесь устойчива к нагрузкам, водонепроницаема, не разлагается и не деформируется. Маски обеззараживались простым антисептическим спреем, затем их на минуту помещали в микроволновую печь, в результате чего уничтожалось 99,9% вирусных частиц (...)", - говорится в статье.