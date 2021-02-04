Берлин расколот в позиции относительно Москвы

"Правительству Германии приходится определять свою позицию по отношению к Кремлю в сложной ситуации. С одной стороны оно хочет быть на стороне Навального, с другой стороны, оно по-прежнему поддерживает "Северный поток-2", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"После вынесения приговора Алексея Навальному и недавних атак российской государственной власти на оппозиционных демонстрантов правительство ФРГ снова ужесточает свой тон в отношении Москвы, но держит в неведении относительно последствий. О реакции необходимо проконсультироваться с "европейскими партнерами", заявил в среду представитель правительства".

"Немецкому правительству приходится определять свою позицию в ситуации, в которой оно, с одной стороны, стало в общественном восприятии своего рода крестным отцом российской оппозиции, проявив активность в спасении жизни Навального, и, с другой стороны, продолжая поддерживать газопровод "Северный поток-2", оно навлекает на себя обвинение в том, что ставит экономические интересы выше всех других внешнеполитических соображений", - указывает издание.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила неделю назад, то есть еще до приговора Навального к длительному тюремному заключению, что санкции против Москвы "в любом случае будут в очередной раз усилены", однако ее "общая позиция" относительно Северного потока-2 "еще не изменилась до такой степени, чтобы я сказала: проекта быть не должно".

"Спикер фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид говорит о "стабильной стагнации" в германо-российских отношениях и сожалеет, что российский президент постоянно демонстрирует, что во внутренней политике его интересует прежде всего сохранение своей власти".

"В 2018 году министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, являющийся членом СДПГ, предпринял последнюю попытку оживить отношения между Берлином и Москвой, наполнив их новым содержанием в сфере культуры и науки, однако заголовки газет, причиной которых стала в последующие месяцы Москва, подали другой сигнал: в общественном представлении преобладали убийство российского оппозиционера в Берлине, предположительно совершенное наемным убийцей, кибератака на бундестаг, которой, очевидно, управляли российские спецслужбы, и, наконец, покушение на Навального, осуществленное с применением отравляющего вещества нервно-паралитического действия".

"Заместитель фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль говорит, что политика Германии в отношении России должна быть "однозначно включена в европейский контекст". Как и представитель Меркель Штеффен Зайберт, он напоминает о том, что осуждением Навального Россия нарушает принятое ранее решение Европейского суда по правам человека, признать которое она обязана в связи с членством в Совете Европы", - говорится в статье.

"Также и единой европейской позиции препятствует сейчас прежде всего проект трубопровода; лишь два дня назад из Парижа поступила однозначная рекомендация прекратить его строительство. Впрочем, в Берлине в ответ на это вспоминают о прошлогодних попытках французского президента Эммануэля Макрона прийти к "сближению" с Путиным".

"Реагируя на приговор Навальному, оппозиция в Берлине в среду также скорее ужесточила свой тон, нежели содержание своих требований. Председательница фракции "зеленых" Катрин Геринг-Экардт потребовала, что Путину нужно показать "границы его произвола"; так как он понимает "только язык денег", строительство газопровода необходимо немедленно остановить", - передает Frankfurter Allgemeine.