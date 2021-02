4 февраля 2021 г. Эдвин Хиткоут | Financial Times Больше, чем Версаль: диктаторский шик и политика роскоши "Когда двухчасовое видео Алексея Навального о дворце, который, как он утверждает, принадлежит Владимиру Путину, набрало 100 млн просмотров на YouTube, можно было видеть, что президент России обескуражен. Чтобы принять огонь на себя, чуть более недели спустя был подключен олигарх Аркадий Ротенберг, заявивший, что это его дом - хотя имперские орлы, морская закрытая зона и присутствие служб безопасности, похоже, рассказывают другую историю. (...) История заставляет предположить, что лидеры недостаточно осознают, как такие роскошные дома могут раздражать", - пишет на страницах Financial Times Эдвин Хиткоут, архитектурный критик издания. "Чтобы построить свой экстравагантный дворец, румынский диктатор Николае Чаушеску разрушил часть Бухареста, но был казнен до того, как дворец был украшен. У Саддама Хусейна якобы имелось 100 дворцов в Ираке. О масштабах дворца бывшего президента Украины Виктора Януковича свидетельствуют зоопарк и точная копия морского галеона. Дворец бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе в Хараре был построен так, что напоминал Белый дом, но, конечно, был больше и с большим бассейном. Дворец "Ак Орда" бывшего правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева также имитирует "гнездышко" президента США, только он больше, с куполом и с зеркальным стеклом. Дворец "Ак Сарай" президента Эрдогана на 1000 комнат в Анкаре больше Версаля", - напоминает автор статьи. (...) Эти дворцы, "практически неизменно в неоклассическом стиле, слегка офранцуженные, всегда апеллирующие к Версалю (почему-то не памятуя, чем закончилась та история), являются ответом на неуверенность и тревогу, на отсутствие укоренения в легитимности", полагает автор. Их масштаб призван демонстрировать "(...) образ мощи, простирающейся до бесконечности, попытку вписать их статус во время и пространство. Они склонны напоминать отели, которые грандиознее даже самых больших домов. Игровые комнаты и аква-дискотеки, казино, театры, стриптиз-клубы и хоккейные катки (все это появляется в предполагаемом дворце Путина) призваны заполнить пустые пространства. Но друзей, с которыми можно поиграть в покер или полюбоваться на танцовщиц на пилоне, мало, потому что диктаторы живут изолированно, параноидально и одиноко", утверждает автор публикации. "Для диктаторов нет разделения между домом и работой, все - работа, и эта работа - создание имиджа и устрашение. Порождением этой неуверенности является фирменный стиль Трампа в недвижимости, - считает архитектурный критик. - Его безупречный вкус диктаторского шика отмечался не раз - это и псевдо-версальское убранство, и многое другое. В его интерьерах предугадывались его антидемократические наклонности". "Если экстерьеры - это французская классика, то интерьеры - это каталог китча; обилие инкрустированных приставных столиков и вычурных диванов, скульптур экзотических животных, огромных телевизоров, канделябров и акров мрамора (...). Дворец становится памятником потребления, иногда превосходящим финансы страны", - говорится в статье. "Чтобы заполнить комнаты, десятки прислужников шерстят сеть в поисках подходящих предметов. (...) Одобрение, как правило, получает позолоченная мебель с монограммами, бассейны и зверинцы, но иногда самыми говорящими являются самые банальные вещи: протестующие, размахивающие позолоченными туалетными ершиками (отсылающими к образцам стоимостью 700 евро, которые продемонстрировал Навальный в своем видео) на улицах, бьют по самому больному месту - средняя зарплата в России чуть больше 500 евро в месяц", - заключают Хиткоут. Источник: Financial Times