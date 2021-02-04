"Спутник V" - очень политическая российская вакцина

"(...) Вакцины от Covid-19 не имеют паспорта, и интерес к ним не должен определяться идеологическими соображениями. Особенно, когда кампания вакцинации Евросоюза потерпела фиаско... Такова реакция Европы на внезапное появление на фармацевтической арене прибывшей вакцины "Спутник V", эффективность которой - 91,6% - только что была признана научным журналом The Lancet", - пишет журналистка Le FigaroИзабель Лассер.

"Первой российскому конкуренту со стороны открыла дверь Ангела Меркель. "Каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады", - сказала канцлер Германии, которая даже оказала Москве помощь в ее усилиях по сертификации. Институт Гамалеи, разрабатывающий "Спутник V", в среду связался с немецкой лабораторией IDT", - отмечает автор статьи.

"Тот же тон звучит во Франции, где сначала Жан-Ив Ле Дриан, а затем Эммануэль Макрон проявили интерес к российской вакцине после того как она получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. "Вакцины не имеют национальности. Важно иметь действующий препарат", - сказал министр иностранных дел Франции. Правительство Испании заявило о своем "воодушевлении". Евросоюз приоткрыл свои двери. "Если российские производители откроют доступ к своим отчетам, продемонстрируют полную прозрачность и обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок, наряду с другими производителями вакцин" - подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"(...) Это не политическое решение, а научное решение", - сказал Эммануэль Макрон. Возможно это так для Франции, Германии и европейских институтов. Но не для России, которая наоборот рассматривает свою вакцину как инструмент политического влияния и идеологическое оружие", - пишет Le Figaro.

"(...) С момента своего прихода к власти Владимир Путин неустанно трудился над возвращением России на международную арену. (...) Вакцина рассматривается как месть Соединенным Штатам, победителям "холодной войны", и западным демократиям, преподающим уроки авторитарным режимам, - отмечает журналистка. - Прикрепленная к названию буква "V" означает победу. С тех пор, как Владимир Путин подключил к этому вызову научные силы страны, он стал повторять, что "Спутник V" - "лучшая вакцина в мире".

"Вакцина в любом случае еще раз доказала, что Россия вернулась в высшую лигу, даже в области научных исследований, которая потерпела крах в конце холодной войны, подорванная экономическим кризисом и коррупцией. (...) "Россия была права с самого начала", - утверждает Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций. Он осуждает "очень активную кампанию по дискредитации" вакцины и считает, что последние международные результаты ставят "шах и мат" всем критикам", - передает Le Figaro.

(...) "Политический характер российской вакцины также можно заметить по ее географическому распространению. Сначала она проникла в зоны влияния Кремля, бывшие советские республики, остававшиеся близкими к Москве, такие как Белоруссия и Казахстан. Затем ее начали поставлять в геополитические зоны влияния России, в дружественные страны, такие как Иран, Венесуэла, Алжир или Сербия", - говорится в публикации.

"(...) А поскольку символика тоже относится к политическим вопросам, Москва доставила вакцины в сепаратистские восточные регионы Украины, такие как Луганск и Донецк", - подчеркивает Лассер.

"Зрелищное прибытие российской вакцины на европейскую арену произошло в разгар дела Навального, когда европейцы обсуждают возможность новых санкций против Кремля, - говорится в статье. "В этом контексте, в то время как европейские страны остро нуждаются в вакцинах, трудно представить, как Париж, Берлин и Брюссель смогут долго сохранять свою политику твердости в деле Навального", - задумывается один дипломат.

"Поставка вакцин в Венгрию с самого начала являлась для России довольно легким способом вбить новый клин в Евросоюз, и успех "Спутника V" подпитывает внутренние разногласия между европейскими странами. Это особенно верно для Франции, где крайне правые и крайне левые голосами Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона подтвердили политический характер вакцины "Спутник V", бросившись ей на помощь. Однако вакцинация и вправду нужна срочно и безотлагательно... И неважно, какого цвета будет игла", - резюмирует Изабель Лассер.