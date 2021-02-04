Разрушение природы обходится нам дорого

"Британский экономист Парта Дасгупта подсчитал финансовый ущерб, причиняемый миру в результате разрушения окружающей среды и уничтожения биологического разнообразия, и предложил новую экономическую систему", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"В прошлом году в связи с коронавирусом день экологического долга Земли настал 22 августа. К этой дате мировое население потребило все природные ресурсы, способные восстановиться в течение года. В последний раз так "много" времени потребовалось людям 15 лет назад - с тех пор день перерасхода ресурсов Земли постепенно сдвигался к июлю", - отмечает журналист Томас Бергмайр.

"Доклад, составленный под руководством Парты Дасгупты, почетного профессора экономики в Кембриджском университете, и представленный во вторник по поручению британского правительства, не скупится на наглядные примеры: так, ежегодно в мире тратится около 500 млрд долларов США на разрушение окружающей среды - в частности, в форме государственных субсидий на ископаемое топливо, сельское хозяйство и рыболовство", - передает издание.

"Этой цифре противостоят 4-6 трлн долларов - таков финансовый ущерб, возникающий в результате разрушения природы субсидиями. Чтобы, наоборот, защитить природу, тратится гораздо меньше денег. Это расходы составляют ежегодно от 78 до 143 млрд долларов или 0,1% мирового ВВП", - говорится в статье.

"Большая проблема заключается в том, что наши теории роста и развития не учитывают зависимость людей от природы, считает ученый-экономист. По словам Дасгупты, природа - это больше, чем материальное благо, у нее есть "фактическая стоимость", и она должна учитываться в новом экономическом мышлении".

По мнению Дасгупты, если целью людей действительно является устойчивое отношение к природе, им необходимо полное переосмысление. Ученый говорит о "плане Маршалла" для биологического разнообразия и предлагает несколько стратегий, с помощью которых можно достичь цели.

"Центральное положение занимает в них уменьшение среднего потребления в расчете на душу населения и сокращение мирового населения в долгосрочной перспективе путем рано начинающихся образовательных инициатив и современного планирования семьи. Предоставление услуг и товаров должно быть более эффективным, а сохраняющиеся экосистемы должны защищаться строже".

"В будущем страны с развитой экономикой должны эффективнее представлять интересы природы в законах, субсидиях и более строгом регулировании. Но прежде всего в рыночных ценах на товары и услуги должно отражаться потребление природного капитала ", - отмечает издание.

"Наконец, экономист предлагает отказаться от ВВП как критерия экономического успеха, а именно в пользу так называемого "инклюзивного экономического развития", учитывающего также и стоимость природного капитала. Если этого не произойдет и природные системы продолжат разрушаться настолько стремительно, Земля постепенно потеряет способность обеспечивать человека, - пишет Der Standard. - "Нельзя забывать, что товары и услуги природы - это основа нашей экономической деятельности", - предостерегает Дасгупта".