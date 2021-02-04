Почему, собственно говоря, никому не интересен Путин?

"Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу был вынесен молниеносно и беспощадно. Антидемократ, скверный человек, женоненавистник. В случае с Путиным немцам это дается труднее", - пишет колумнист немецкого журнала Stern Франк Шмихен.

"После убийства в берлинском Тиргартене, которое, абсолютно очевидно, было заказано российским правительством, многие известные личности советовали не выдвигать поспешных обвинений в адрес Путина. В случае с Трампом все было иначе. Хотя он никого не убивал, не вел войн и не угнетал свой народ", - указывает журналист.

"Многие немцы по-особенному относятся к Путину. На этого человека смотрят с каким-то тихим восхищением. Ведь тот, кому удается держаться у власти так долго, наверное, умный парень?".

"Дело Алексея Навального отчетливо показало, что за стратегией Путина по сохранению собственной власти не стоит ни ум, ни политический инстинкт. Путин достигает своих целей с помощью насилия в чистом виде. Того, кто оказывается в неподходящий момент на неподходящей улице, задерживают и увозят. Тому, кто, как Навальный, открыто возражает, приходится волноваться о том, будет ли он жив завтра".

"Путин - маленький, трусливый человек, прячущийся от своего собственного народа за толстыми стенами, говорит Навальный. Это, конечно, далеко не так интересно, как американский президент, безудержно рычащий на своих противников в Twitter и без зазрения совести презентующий свой дилетантизм или вовсе незнание".

"Маленькая клика могущественных и сверхбогатых людей поделила огромную Россию между собой. При этом обычным семьям тяжело вести нормальную жизнь. На демократическом и экономическом уровне, соответствующем Европе XXI века. Может быть, об этом стоит рассказывать так же яростно, как о каждом безумном твите Дональда Трампа?", - задается вопросом автор статьи.

"Россиянам я желаю, чтобы в западном мире наконец больше людей стали интересоваться тем, как деспот и антидемократ Путин усложняет и отягощает их ежедневную жизнь. И как сильно они хотят жить абсолютно нормальной жизнью без Путина", - пишет Шмихен.