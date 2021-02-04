Вход только для здоровых

"Что произойдет, если здоровье придется подтверждать документально? Цифровой сертификат о вакцинации может привести к большей биологизации общества", - считает журналист немецкого издания Die Tageszeitung Адриан Лобе.

"Уже несколько недель назад разгорелся спор о том, нужно ли будет в будущем при въезде в какую-либо страну наряду со своим загранпаспортом предъявлять и сертификат о вакцинации. Австралийская авиакомпания Qantas уже объявила о том, что будет перевозить только пассажиров со справкой о вакцинации. Технологические концерны, такие как Microsoft, Oracle и Salesforce, работают над созданием цифрового сертификата о вакцинации. А в административном округе Лос-Анджелеса граждане, сделавшие прививку от Covid-19, могут скачать электронный сертификат о вакцинации на свой iPhone. Не только при въезде в страну в аэропорту, но также в кафе и ресторанах сертификат о вакцинации скоро может стать обязательным", - пишет издание.

"Чем больше организаций будут требовать справку о вакцинации, тем больше этот сертификат будет приобретать характер пропускного документа. То, что иммунизации сопутствует и биологизация общества, - это тенденция, наблюдаемая уже несколько месяцев. У сотрудников филиала сети фастфуда Subway в Лос-Анджелесе ежедневно проверяется температура устройством с технологией распознавания лиц для того, чтобы они не занесли инфекцию. Все больше компаний делают ставку на тепловизоры и бесконтактные термометры для проверки здоровья своих сотрудников и клиентов. Тому, у кого повышенная температура, приходится оставаться снаружи".

"Но если теперь этот биологизм будет подкрепляться официально с помощью сертификатов о вакцинации, в некоторой степени будет меняться "деловая основа" демократического общества: принадлежность к - биологически определяемому - "телу народа" теперь будет зависеть не только от полученных прав, но и от физической "незапятнанности" отдельного человека. Это превращает центры вакцинации в паспортные бюро, - отмечает автор статьи. - Французский философ Мишель Фуко говорил в своих лекциях об "огосударствлении биологического", "биовласти" государства, правящей организмами".

"(...) Во время пандемии, когда враг в лице вируса поджидает на каждом углу, здоровье внезапно превратилось в то, что нужно документально подтверждать. Более того, из-за болезни людей клеймят, а общество их отвергает", - говорится в статье.

"Французский писатель Бернар-Анри Леви пишет в своем эссе "Этот вирус сводит нас с ума", что "общественный договор" заменяется "медицинским договором": вместо того, чтобы, как раньше, отказываться от части своих личных интересов в пользу общественного интереса, гражданин меняет свою свободу на "антивирусную гарантию" - и тем самым дает согласие на переход от социального государства к полицейскому государству".

"Насколько быстро мы готовы расторгнуть этот общественный договор, доказывают дебаты об особых правах для людей, вакцинированных от коронавируса: в надежде вернуть "прежнюю жизнь", фактически осуществляется социальный отбор: здесь вакцинированные, там невакцинированные", - отмечает издание.

Это нарушает центральный принцип правового государства - равенство людей перед законом, указывает Лобе. "Ослабление ограничений для вакцинированных при условии, что они не заразны, не только дает молчаливое согласие на неравное обращение с вакцинированными и невакцинированными, но и ставит осуществление основных прав в зависимость от биологических признаков", - пишет журналист.

"В Сингапуре, который считается образцом в борьбе с пандемией благодаря отслеживанию контактов, люди, претендующие на разрешение на долгосрочное проживание, должны предъявлять отрицательный тест на ВИЧ. Будучи ВИЧ-положительным и не состоящим в браке с гражданином Сингапура, можно пребывать в стране не более 90 дней. Два года назад в авторитарном государстве-городе в результате утечки информации в открытом доступе оказались данные 14,2 тыс. пациентов с ВИЧ. Имена, адреса, телефонные номера - все это было доступно в сети".

"Это показывает, насколько щекотливым может быть центральное хранение конфиденциальных медицинских данных. (...) В конечном итоге хрупкий гражданин оказывается не только беззащитным, но и "бездокументным", - резюмирует Die Tageszeitung.