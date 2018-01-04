Трамп доверял Бэннону больше других, и теперь это может дорого ему обойтись

"Мало что причиняет такую боль, как охлаждение пылкой любви", - пишет колумнист Indepenent Эндрю Банкомб, комментируя обвинения Дональда Трампа в адрес его бывшего советника по стратегическим вопросам и исполнительного председателя Breitbart News Стивена Бэннона.

Долгое время Трампа и Бэннона было "трудно разлучить", отмечает журналист. В "язвительном, агрессивном Бэнноне с его девизом "всегда нападай" Трамп нашел того, с кем можно поладить" и "того, кому можно доверять". Даже когда Бэннон был вынужден покинуть Белый дом, Трамп продолжал звонить ему на мобильный и спрашивать совета.

"Этой крепкой мужской дружбе теперь, похоже, пришел конец. После утечки выдержек из ожидающей публикации книги, в которой цитируется критика Бэннона в адрес старшего сына и зятя Трампа и заявление о том, что их встреча с российским адвокатом была изменой, президент дал такой ответ, который Бэннон мог бы втайне одобрить", - комментирует Банкомб.

Автор статьи приводит слова Трампа: "Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или моему президентству. Когда его уволили, он не только потерял свою работу, но и лишился рассудка".

"Сейчас, когда Стив предоставлен сам себе, он усваивает, что побеждать - не так просто, как может показаться, глядя на меня. Стив имеет очень мало отношения к нашей исторической победе, которую обеспечили позабытые мужчины и женщины этой страны", - заявил Трамп.

"Для Трампа нападение на Бэннона в столь резких выражениях с переходом на личности опасно в плане того, каким будет следующий шаг его бывшего доверенного лица. Бэннона и Breitbart поддерживает семья Мерсеров, крупнейших спонсоров республиканцев, состояние которой было заложено предпринимателем в области технологий Робертом Мерсером", - указывает журналист.

Банкомб отмечает, что многие из сторонников Трампа получают новости из таких источников, как Breitbart News. Хотя этот ресурс освещал ссору "довольно незатейливо", "в руках у Бэннона есть мощное оружие, если он захочет вонзить нож поглубже".

"С какими еще дискредитирующими обвинениями может выступить Бэннон, неясно. Пока что он высказался только против сына Трампа, зятя и дочери. Самого Трампа он старался не критиковать, но после сегодняшнего дня ситуация может измениться", - подчеркивает автор статьи.