4 января 2018 г. Натаниэль Поппер, Олег Мацнев и Ана Ванесса Эрреро | The New York Times План России и Венесуэлы по уклонению от санкций: виртуальные валюты Журналисты The New York Times Натаниэль Поппер, Олег Мацнев и Ана Ванесса Эрреро комментируют заявления российских и венесуэльских официальных лиц о планах по созданию государственных криптовалют для обхода санкций. По их словам, правительства обеих стран стремятся "извлечь выгоду из надежд, которые подарил мировой финансовой системе биткоин: это новый тип денег и финансовой инфраструктуры, неподконтрольный каким-либо центральным властям, особенно США". "Планы России и Венесуэлы могут показаться диковинными даже на фоне финансового "Дикого Запада" в области биткоина и его онлайн-конкурентов. Но это делает акцент на том, что подъем виртуальных валют заставляет правительства во всем мире переосмысливать основополагающие элементы их собственных валют и финансовой инфраструктуры", - пишут журналисты. Авторы статьи отмечают, что, казалось, маргинальная концепция приобретает некоторое признание и в глобальной финансовой системе. В частности, Банк Англии и Народный банк Китая заявили, что намерены применить используемую биткоином технологию для эмиссии собственных цифровых валют. В Венесуэле идея была высказана на высшем уровне, говорится в статье. Президент Николас Мадуро раскрыл план по созданию цифровой валюты Petro, "подобной биткоину, но обеспеченной государственными запасами нефти и природных ресурсов". В России чиновники выдвинули идею крипторубля. "Экономисты и эксперты по виртуальным валютам оценивают как низкую вероятность того, что венесуэльский Petro и российский крипторубль будут работать так, как, по всей видимости, ожидают правительства", - подчеркивают авторы статьи. Они указывают на то, что биткоин и другие виртуальные валюты являются децентрализованными системами, в то время как планы России и Венесуэлы предполагают передать контроль над новыми валютами лидерам обеих стран. Это противоречит базовым принципам криптовалют, отмечают журналисты. Чиновники и программисты указывают также на множество технических препятствий, которые еще предстоит преодолеть, добавляют авторы статьи. Впрочем, по замечанию журналистов, "ничто из этого не помешало Венесуэле быстро продвигать попытку создания цифрового актива, который правительство может контролировать". Правительство страны учредило управление по криптовалюте и назначило ответственных за проведение операции должностных лиц. При этом авторы статьи отмечают, что в интересе властей Венесуэлы к криптовалютам "есть доля иронии": "В последние пару лет венесуэльцы проявляли все больший интерес к виртуальным валютам как к способу ускользнуть от правительства Мадуро". В России же, по словам журналистов, меры предпринимаются "значительно менее спешные, чем в Венесуэле, потому что ситуация в российской экономике намного лучше". Но и в России активно ищут "какой-либо способ противодействия американским санкциям", отмечается в статье. Источник: The New York Times