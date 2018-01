4 января 2018 г. Тарик Панджа | The New York Times Критики заявляют, что ФИФА медлит с допинговым расследованием в преддверии ЧМ-2018 Лидеры антидопингового движения критикуют ФИФА за "неспособность более энергично проводить расследование того, скрывали ли российские власти положительные допинг-пробы ведущих футболистов страны", сообщает журналист The New York Times Тарик Панджа. Президент WADA Крейг Риди заявил изданию, что ожидал от организации более решительных действий. Он сказал: "Мы предоставили им всю имевшуюся у нас на тот момент информацию и сказали, что они должны нести ответственность за достижение результатов". Речь идет о том, сделала ли ФИФА все, чтобы связаться с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, отмечает автор статьи. Сначала в организации заявляли, что в прошлом году пытались через WADA связаться с Родченковым, но тот был недоступен. Во вторник ФИФА сообщила, что перед тем как вновь попытаться установить контакт с Родченковым, организация ожидает повторного анализа проб российских спортсменов. Адвокат Родченкова Джеймс Уолден сообщил The New York Times, что чиновники ФИФА ни разу с ним не связывались. Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт назвал это неприемлемым. "Откровенно говоря, это выводит из себя. Чистые атлеты и общественность заслуживают того, чтобы влияние российского допинга на футбол, если таковое есть, было устранено немедленно. Мы уже больше трех лет имеем дело с этим бардаком, и нет оправданий тому, что ФИФА на данный момент не связалась с главным свидетелем", - сказал он изданию. При этом, по словам Уолдена, у Родченкова есть доказательства того, что российские футболисты находились под защитой государственной программы допинга. По мнению критиков, указывает автор статьи, ФИФА пытается не обострять отношения со страной-хозяйкой следующего Чемпионата мира. В самой организации заявили, что, если найдут свидетельства, "демонстрирующие нарушение антидопинговых правил каким бы то ни было атлетом, ФИФА наложит надлежащие санкции". Адвокат Родченкова заявляет, что его "надежность как свидетеля подкреплена мировым антидопинговым регулятором, его независимым следователем и теперь МОК". "Есть несметное количество доказательств того, что он сказал правду. К этому моменту мы полагали, что поговорить с ним было бы одним из первейших приоритетов ФИФА", - сказал Уолден. Президент WADA Крейг Риди подчеркнул, что это дело ФИФА - проверять данные WADA и принимать соответствующие меры. "Мы хотим, чтобы они продвигались вперед и действовали, потому что они несут ответственность за результаты", - сказал он. Источник: The New York Times