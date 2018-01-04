Миф о "красной кнопке"

С профессиональной точки зрения бахвальство Ким Чен Ына и Дональда Трампа величиной и эффективностью своих "ядерных кнопок" является полной бессмыслицей. Необходимо совершить гораздо больше действий, чтобы начать ядерную войну, уверен обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

В социальных СМИ и комментариях обмен "любезностями" между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном стал очередным доказательством "непредсказуемости обоих лидеров", пишет SZ. С технической точки зрения в случае с "ядерными кнопками" речь идет о ложных представлениях. "По имеющимся данным, ни у Трампа, ни у Кима нет той самой символической кнопки, нажатием на которую можно развязать ядерную войну".

"Своего апогея обмен риторическими ударами между двумя "умниками" достиг в среду утром, когда Трамп ультимативно заявил, что его ядерная кнопка "намного больше" (...) и к тому же "работает", - передает издание.

Таким образом американский президент отреагировал на новогоднее обращение северокорейского диктатора, в котором тот заявил о том, что его ядерная кнопка находится на его рабочем столе, и Северная Корея способна нанести ядерный удар по территории Америки.

"Даже несмотря на то, что очередной обмен вербальными ударами взбудоражил весь мир, по сути Трамп и Ким лукавят. Президент США, несомненно, имеет все полномочия, необходимые для начала ядерной войны. Однако жать на некую кнопку у себя на столе для этого он не будет", - замечает автор.

"В фильмах (...) о холодной войне все время фигурирует "красная кнопка" или "ядерная кнопка". (...) Однако реальная процедура приведения американского ядерного потенциала в боеготовность является многоступенчатой и неавтоматизированной. Приказ определенно отдается устно, а не путем нажатия на кнопку. Для этого президент, - пишет журналист, - как главнокомандующий, должен при помощи карты с кодом пройти идентификацию в присутствии министра обороны или уполномоченного представителя высшего офицерского состава. Затем, согласно процедуре, он должен будет предоставить код для старта, который будет принят в командном пункте. Приказ президента может быть и не исполнен. У Трампа нет непосредственного доступа к пусковым установкам ядерных ракет, которых у США насчитывается порядка 900 боеголовок". Нет у Трампа и кнопки на его письменном столе, отмечает Корнелиус. "Скорее, речь идет о кодах и инструкциях, которые находятся под рукой у американского президента и хранятся в чемодане".

Что касается Северной Кореи, то "независимо от того, есть ли у страны пригодная для ракет дальнего действия боеголовка или нет, у Кима тоже нет возможности задействовать ее, просто нажав на кнопку. Северокорейские ракеты этого типа заправляются жидким топливом - на их подготовку уйдут часы", говорится в статье.

"Эксперты назвали новогодние заявления Кима по поводу "ядерной кнопки" провокацией и очередной попыткой раздуть собственную значимость. Но на президента Трампа она произвела впечатление", - резюмирует автор.