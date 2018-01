4 января 2018 г. Джулия Ллевеллин Смит | The Times Настоящая "МакМафия": как выглядят живущие в Лондоне сверхбогатые русские по сравнению с героями драмы "Би-би-си" "Был душистый летний вечер, и две гостьи на светском корпоративном мероприятии в лондонской галерее у Бонд-стрит - Дарья и Ивета - выделялись на фоне толпы изысканно-обтрепанных британцев. Их макияж был нанесен лучше, одежда заметно дороже, каблуки на несколько дюймов выше, а волосы более блестящие и светлые", - рассказывает Джулия Ллевеллин Смит в статье для The Times. Автор продолжает: "Обе хмурились, насколько позволял ботокс, когда пытались понять бесконечные рассуждения выдающегося британского историка о некоторых висящих на стене гравюрах из колониальной Индии. "Да-да, - говорили они, кивая, когда тот выплевывал крошки от канапе на их пиджаки с подплечниками. - Очень интересно". "Затем их коротко представили другому приветливому мужчине. "Кто он?" - спросили они меня, когда светский разговор, к облегчению обеих сторон, сошел на нет и тот двинулся дальше. "Это был муж премьер-министра", - объяснила я. Дарья была ошеломлена. "Этот маленький человек? Но почему он так много улыбался? Облеченный властью человек так себя не ведет. Никогда не пойму эту страну", - пересказывает разговор журналистка. По ее словам, жены российских бизнесменов Дарья и Ивета переехали в Челси семь лет назад. В Лондоне они живут скорее как "изгнанники", "перешедшие дорогу путинскому правительству или врагам в бизнесе". "Они живут в подобных крепости апартаментах, в нелепой роскоши, но зачастую в одиночестве и страхе перед тем, что однажды ночью их враги постучат в дверь", - говорится в статье. По словам Дарьи, ей трудно завести друзей из-за не слишком хорошего английского, а ее муж предпочитает общаться с русскими. Джулия Ллевеллин Смит пишет, что познакомилась с "гламурным, но во многом изолированным миром Дарьи", когда муж журналистки Джеймс Уоткинс стал одним из создателей драмы "МакМафия" на "Би-би-си". Ее герой Алекс Гудман, сын русского бандита, родился и получил образование в Англии и пытается дистанцироваться от сомнительных миллионов своей семьи. "Поначалу я задавалась вопросом, не было ли такое изображение россиян за границей (в лучшем случае как выскочек, в худшем - как бандитов) страшным издевательством над этим народом с его наследием Чехова, Гоголя и Чайковского. Но, к моему изумлению, практически все русские в изгнании, с которыми я встречалась, так или иначе соглашались, что их дурная репутация заслуженна", - пишет Ллевеллин Смит. "Мой муж и многие из нас заработали деньги в особенные времена, - передает журналистка слова Иветы. - Если бы мы не воспользовались шансом, это сделал бы кто-то другой. И мы получаем удовольствие от этих денег, потому что в детстве у нас не было почти ничего, и мы знаем, что завтра у нас снова могут все отнять". Автор статьи приводит и мнение россиянки, вышедшей замуж за британского академика и 38 лет прожившей в Британии: "Эти русские грабили свою страну, разворовывая ее собственность, когда коммунизм рухнул, а затем кичились новым богатством. Неудивительно, что на родине их ненавидят и им пришлось оттуда бежать". В статье отмечается, что гражданам России можно было переехать в Великобританию только по "золотой визе": с 1994 года гражданство предоставлялось иностранцам, которые инвестировали в страну миллион фунтов, в 2014 году сумма выросла до двух миллионов. Министерство внутренних дел Великобритании, казалось, не интересовало, что за средства идут на финансирование этих виз. "Обосновавшись здесь, даже самый отъявленный преступник мог чувствовать себя в безопасности", - подчеркивает журналистка. И, тем не менее, большинство новоприбывших свели контакт с внешним миром к минимуму, говорится в статье. Их возят шоферы на бронированных Bentley, живут они за электрическими воротами, едят только в мишленовских ресторанах. "Иногда в шутку я предлагаю им пойти в новую эфиопскую забегаловку, в районе типа Пекхэма, просто чтобы посмотреть на выражение их лица", - рассказал изданию арт-дилер с большим количеством российских клиентов. Делать покупки предпочитают в именитых торговых центрах. "Мне нравится шутка, почему русские мужчины хотят быть похороненными в Harrods, а не в Москве? Потому что они знают, что, по крайней мере, там их жены будут посещать их могилу раз в неделю", - рассказал один из создателей "МакМафии" Хуссейн Амини. Особая навязчивая идея - это образование, отмечает автор статьи. "Родители часто связываются со мной и просят "лучшую школу", под которой они подразумевают Итон. У них иерархическое мышление, потому что они выросли при советской власти, где плюрализм был неведомой ценностью", - прокомментировала консультант по образованию Ирина Шумович. По словам журналистки, многие при этом стыдятся своих по-советски воспитанных родителей. "Это страна, где люди улыбаются друг другу на улице. В России вы никогда этого не увидите. Но когда дети растут здесь, они впитывают эту терпимость, уважение к другим, открытость. Иногда их родители говорят мне: "Я их больше не понимаю", - рассказала Шумович. Источник: The Times