Тони Блэр предупреждает ЕС о том, что примеру Британии могут последовать и другие страны

В интервью, которое Тони Блэр дал ряду европейских изданий, в том числе и немецкой Die Welt, он предостерегает ЕС от того, чтобы относиться к "Брекзиту" лишь как к британской проблеме. В Европе повсеместно существуют причины, которые могут подтолкнуть каждое конкретное государство к выходу из ЕС, считает британский политик.

"В каждой стране ЕС сегодня существуют точно такие же страхи и напряженность, которые привели Британию к выходу из ЕС", - заявил в беседе с европейскими журналистами экс-глава Лейбористской партии.

"Мы должны воспользоваться "Брекзитом" для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые к нему привели. В противном случае популизм в Европе будет только набирать обороты", - подчеркнул он.

"Оказавшись за пределами ЕС, Британия неизбежно захочет оправдать свой выход и простимулировать других последовать ее примеру", - считает Блэр.

Экс-премьер Великобритании в этой связи обратился к 27 странам ЕС с призывом держать дверь к членству в Евросоюзе открытой и поддержать проевропейские силы в его стране. Социал-демократ видит реальный шанс в том, что его соотечественники могут и передумать, указывает автор публикации Штефани Больцен.