Чехия угрожает российским дипломатам

Масштабный шпионаж в Чехии грозит России последствиями: по информации немецкого таблоида Bild, Москве придется значительно сократить персонал своего посольства и число используемых им автомобилей.

Как пишет издание, обсуждение данного вопроса состоится на внеочередном заседании кабинета министров в январе. "Отправной точкой для обсуждения станет представленный внутренний годовой отчет чешской службы безопасности и информации (BIS), - поясняет автор публикации Петер Тиде. - Согласно отчету, в 2016 и в 2017 годах Россия совершила кибератаки на министерство иностранных дел и министерство обороны в Праге (речь идет о хакерских группировках ATP28 и Fancy Bear). В результате кибератак, совершение которых приписывается России, под угрозой якобы оказались и коммуникационные системы правительства. По данным службы, в ходе кибератак произошла масштабная утечка личных данных сотрудников правительства".

"К тому же кадровая структура российского посольства в Праге непропорциональна - прежде всего из-за большого количества так называемого технического персонала. За этим обозначением часто скрываются представители спецслужб, - отмечает издание. - Кроме того, предполагается, что большая часть пребывающих в Чехии или въезжающих в страну репортеров, специалистов и олигархов также являются российскими шпионами".

"По мнению службы безопасности, Чехия является частью российской гибридной стратегии, направленной против НАТО и ЕС. Ее цель - парализовать НАТО и добиться распада ЕС путем ослабления отдельных государств-участников", - говорится в публикации.