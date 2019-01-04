Как московские кошки превратились в инструмент политики

"Россияне любят кошек, нигде в мире эти животные не распространены так же, как здесь. Активисты защищают бездомных животных и неожиданно находят поддержку у политиков. Московские кошки преодолевают все политические препятствия", - пишет на страницах Die Welt московский корреспондент издания Павел Локшин.

"Уже два часа мы бродим вокруг панельного дома и ждем подходящего момента, - повествует автор статьи. - Роман не хочет попасться на глаза жителям дома или прохожим во время своей работы. Затем все происходит быстро: он наклоняется к стене и всем весом давит на лом. (...) Сработало: металлическая решетка не выдержала напора. В подвальном окне теперь отсутствует один прут, а отверстие стало достаточно большим для того, чтобы в него могла проскользнуть кошка".

Роман - член незримой московской сети добровольцев, помогающих кошкам. Активисты вроде него, коренастые мужчины лет 45, взламывают подвалы: открывают вентиляционные окна для того, чтобы уличные кошки могли пережить московскую зиму между отопительными трубами.

"В этом году я вскрыл точно больше сотни подвалов", - рассказывает Роман. "По его словам, проблем с полицией у него нет. Однажды житель одного из домов позвонил в полицию, Романа отвезли в участок, а потом сразу отпустили, когда он рассказал им о кошках", - передает Локшин.

"Вообще-то Россия - страна, которая после терактов последних 20 лет склонна к паранойе. Повсюду охранники просят пройти через металлодетектор: в метро, в торговом центре, на вокзале. И тут возле домов крутится мужчина - сразу могут возникнуть подозрения в терроризме. Однако когда речь идет о кошках, москвичи настроены снисходительно. Как такое возможно?", - задается вопросом журналист.

"Кажется, в вопросе о кошках между российским гражданским обществом и государством на удивление развивается диалог", - отмечает автор статьи. После многочисленных протестных акций, жалоб и кампаний в соцсетях организациям защиты животных удалось перетянуть на свою сторону часть городского правительства Москвы.

Так, летом заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отдал неожиданное распоряжение о "беспрепятственном входе мелких домашних животных в подвальные помещения через слуховые окна и продухи".

"Недавно даже заместитель министра строительства Андрей Чибис проявил себя в роли защитника уличных кошек. Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", - сказал замминистра.

Получается, у российских уличных кошек есть свое лобби в правительстве? По словам Анны Фельдман, основательницы организации "Котоспас", мотивы защитников могут быть как минимум сомнительными. "Конечно, я понимаю, что некоторые политики хотят набрать очки, заступаясь за кошек", - говорит Фельдман. "Особенно Минстрою позитивные новости могут оказаться на руку - в связи с противоречивой программой реновации жилья в Москве и других регионах", - говорится в статье.

"Так, особенно выдающимся "другом кошек" является 37-летний депутат "Единой России" и председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он вносит в российский парламент идеи "котоспасцев", радуясь любой теме, не связанной с сильным загрязнением окружающей среды в родном Челябинске на Урале, где находится его избирательный округ. Заступаясь за кошек, Бурматов определенно может достичь успехов быстрее, чем со своими инициативами против опасных промышленных выбросов", - отмечает Локшин.

Депутат Госдумы поддерживает и ключевое требование защитников кошек - программу ОСВВ, согласно которой животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают. "Несколько лет назад подобная программа существовала в Москве и для собак. (...) Однако она с треском провалилась из-за мошенничества. В итоге, - пишет журналист в заключение, - аферисты положили в свой карман деньги за стерилизацию, которая никогда не была проведена".