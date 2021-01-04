В Китае есть город, где немного пахнет Россией

"Каждую зиму тысячи туристов стекаются на международный фестиваль снежных и ледяных скульптур в город Харбин, расположенный на северо-востоке Китая, где российское прошлое оставило свой след, несмотря на все усилия Пекина", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Харбине Фредерик Леметр.

"(...) Официально 37-й Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур открывает свои двери только 5 января, но уже в конце дня 24 декабря 2020 года посетители могли полюбоваться произведениями, а иллюминация делалп зрелище еще более феерическим", - говорится в статье.

"(...) После того, как мероприятие 2020 года прервалось 27 января из-за Covid-19, в этом году организаторы надеются до конца февраля - начала марта заполнить его посетителями. Чтобы убедить обеспокоенных, власти по дешевке распродали входные билеты по цене 100 юаней (12,50 евро) по сравнению с 300 юанями в 2020 году. Выбранная тема: "Один пояс и один путь: новые шелковые пути", это всемирный инвестиционный проект, запущенный президентом Си Цзиньпином в 2013 году", - указывает автор публикации.

"В Китае даже самое маленькое международное мероприятие теперь называется "Шелковый путь", однако в Харбине этот термин диссонирует с обстановкой. Потому что история этого города с 10 млн жителей идет вразрез с национальной одержимостью китайских властей. Без иностранцев Харбина просто не существовало бы", - отмечает Леметр.

"Это была всего лишь крошечная деревня, когда в конце XIX века Китай предоставил царю концессию, позволившую российской железной дороге связать Санкт-Петербург с Владивостоком через Китайскую Маньчжурию, не обходя ее здесь с севера, а затем соединить ее (...) с Порт-Артуром (Люйшунем)", - пишет Le Monde.

"(...) Харбин, через который поезд впервые прошел в 1903 году, стал бурно развиваться. Это был настоящий рывок на восток. К железнодорожникам, которые построили там свою дачу, с годами добавились десятки тысяч русских, украинцев, поляков, а также многие евреи, которые спасались от беспорядков сначала царской, а затем, после 1917 года, коммунистической России. Даже сегодня несколько улиц в центре города, православная и протестантская церкви и несколько синагог свидетельствуют об этом ярком прошлом", - напоминает автор статьи.

"(...) Оккупация города японской армией в 1932 году, Вторая мировая война и приход коммунистов к власти в Пекине в 1949 году положили конец этому пестрому полотну. Преследуемые русские белогвардейцы и евреи разбежались по всему миру. Даже сегодня туристы приезжают со всего мира, чтобы поклониться могилам своих предков, как это сделал в 2004 году Эхуд Ольмерт, бывший премьер-министр Израиля", - сообщает издание.

"Большинство посетителей фестиваля снежных и ледяных скульптур об этом не знают, однако несомненно то, что именно западному прошлому они обязаны этим аттракционом, официально стартовавшим в 1963 году, но прекращавшимся с 1966 по 1985 год, - говорится в статье. "Я очень хорошо помню, как до 1963 года изо льда ежегодно вырезали четырехметровый православный крест и мы купались у его подножия", - вспоминает Ху Хун.

"Он родился в 1950 году в семье русской матери и китайского отца, сегодня он является владельцем небольшого русского ресторанчика, дверь которого открывается не только для того, чтобы дать возможность полюбоваться сотнями фотографий из семейных архивов, но и для того, чтобы предложить голубцы или борщ. Под портретом своей прабабушки, аристократки, бежавшей из Санкт-Петербурга в 1919 году, Ху Хун с увлеченностью, смешанной с горечью, рассказывает историю о десятках тысяч людей, которые не чувствовали себя дома ни в Харбине, ни в СССР. Название написанной им книги "Горе Харбина", вышедшей в свет в 2016 году, говорит само за себя.

"Концессия, предоставленная русским, легкий аромат Запада, 105 местных газет (издающихся на четырех языках) в 1930-е годы, религиозная свобода, международные школы... Все это является полной противоположностью китайской мечты Си Цзиньпина. К тому же, культурная революция (1966-1976) официально перевернула эту страницу, разрушив или закрыв большинство иностранных учреждений. С тех пор Харбин не знает, что делать с этим славным и неудобным прошлым, предпочитая превозносить шелковые пути, география которых не пролегала через него", - резюмирует Фредерик Леметр.