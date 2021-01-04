Запущенная как ракета вакцина "Спутник V" вызывает недоверие в России

"(...) С 5 декабря по распоряжению российского президента Владимира Путина в России началась кампания массовой вакцинации, сопровождаемая информированием и активными призывами приобрести иммунитет от коронавируса. Для России успех этой кампании важен даже в большей степени, чем где-либо еще. Перед лицом второй особо смертоносной волны страна до сих пор не ввела никаких карантинных мер, даже местных, или ограничений на передвижения", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Однако с 12 декабря реальность внесла поправки в планы властей. В этот день федеральный орган статистической информации Росстат опубликовал данные о наблюдаемой в России в 2020 году избыточной смертности от коронавируса: более 186 тыс. смертей, что в 3 раза превышает официальную статистику. Россия стала третьей страной в мире по количеству умерших. Печальная история для державы, которая гордится тем, что справилась с пандемией лучше, чем многие из ее соседей. (...) Несмотря на ожидаемый в январе после новогодних праздников пик заболеваемости стратегия остается неизменной: сосредоточить все внимание на успехе кампании вакцинации", - говорится в статье.

"В принципе, вакцина "Спутник V", предназначенная для определенных возрастных групп и наиболее уязвимых профессий, фактически уже доступна для всех. "Она выпускается в пятидозовых флаконах, - объясняет медсестра московской клиники, - и как только флакон открывается, его следует использовать как можно скорее или выбросить". Молодой медбрат дошел до того, что предложил сделать прививку мне, неприоритетному иностранцу, чтобы предотвратить потерю уже открытых доз, что свидетельствует о том, что желающие не дерутся за места", - комментирует Люсьен Жак.

"Доз недостаточно по отношению к населению страны, и слишком много по отношению к количеству желающих, - сказал представитель близкого к российской оппозиции профсоюза "Альянс врачей". - Совсем немного тех, кто хочет вакцинироваться. Иногда вы открываете дозу вакцины, но приходит только один или два человека, а остальная часть раствора выбрасывается неиспользованной".

"(...) Почему же с таким трудом продвигается старт в стране, которая гордится тем, что в августе первой в мире сертифицировала свою национальную вакцину? Этому способствовали отсутствие карантина и жестких санитарных мер, а также заниженная до недавнего времени статистика смертности, не создающие у населения ощущения чрезвычайной ситуации. Но, прежде всего, несмотря на весь триумф, сопровождавший анонс "Спутника V", к этой вакцине существует большое недоверие", - пишет Libération.

"По данным опроса "Левада-центра", опубликованного 28 декабря, 58% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", даже бесплатной. В основном, они опасаются побочных эффектов и того, что клинические испытания вакцины еще не завершены.

Изначальный грех вакцины "Спутник V" продолжает ее преследовать: после эйфории от ее официального признания этим летом быстро выяснилось, что сделано оно было преждевременно, а третья фаза клинических испытаний еще даже не началась. Несмотря на продвижение этих испытаний с тех пор, на публикацию в сентябре в медицинском журнале The Lancet исследования, подтверждающего эффективность вакцины, и на заявления ее разработчиков об эффективности в 94% и полном отсутствии побочных эффектов, недоверие остается", - указывает автор статьи.

"(...) Помимо данной вакцины, российское общество вообще с большим подозрением относится к своей медицине и особенно к фармацевтической промышленности. Когда можно прибегнуть к импортным лекарствам, а не к их российским аналогам, население выступает за такое решение. Этим даже пользуются в качестве маркетингового аргумента многие частные учреждения: то же самое, несомненно, будет иметь место, когда недоступные в настоящее время западные вакцины появятся в частных клиниках по запредельно высокой цене", - предполагает журналист.

"Ко всем этим элементам добавляется то, что российское общество сильно подвержено влиянию теорий заговора. Все происходит более или менее так, как везде: мировое правительство, Билл Гейтс, Джордж Сорос, однако процветают эти теории в питательной среде антиамериканской пропаганды и дискредитации всех форм политического дискурса, которыми постоянно занимаются российские СМИ. Такие популярные деятели, как режиссер Никита Михалков, поддерживают теории заговора, подпитывая сомнения в опасности Covid-19 и в необходимости вакцинации", - говорится в публикации.

"В результате, несмотря на безусловно эффективную вакцину и драматическую вторую волну, россияне пренебрегают вакциной "Спутник V". На своей пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин постарался укрепить к ней доверие и призвал россиян к вакцинации. Но, когда его спросили, вакцинировалсяли он сам,, он ушел от ответа. Даже среди российских врачей, наиболее подверженных заражению коронавирусом и имеющих приоритет для получения вакцины, существует повсеместное недоверие", - отмечает Люсьен Жак.

"На прошлой неделе, - рассказывает Николай, врач из провинциального городка, - к нам пришли и спросили, кто хочет сделать прививку. Желающих, естественно, оказалось немного, всего два-три человека. Сам я этого не хочу".