Документы могут выявить связи "Лаборатории Касперского" со спецслужбой ФСБ

"Американские разведслужбы с недавнего времени усилили давление на "Лабораторию Касперского", гиганта в сфере кибербезопасности из Москвы, давно подозреваемую в связях с российским разведывательным аппаратом", - пишут Дэвид Голдстин и Грег Гордон в статье в Chicago Tribune.

Теперь официальные документы Кремля, с которыми ознакомилась издательская компания McClatchy, могут еще больше разжечь споры вокруг того, являются ли отношения компании с российской разведкой чем-то большим, чем слухом, говорится в статье.

Эти документы - сертификаты, выданные компании ФСБ, поясняет издание.

"В отличие от шаблонных сертификатов, которые ФСБ обычно выдает компаниям, желающим работать в России, сертификат "Лаборатории Касперского" включает в себя необычную черту - номер подразделения военной разведки, совпадающий с номером программы ФСБ", - пишет газета.

Годами "Лабораторию Касперского", ведущего мирового производителя антивирусных программ, преследовали слухи о том, что компания связана с российским разведывательным аппаратом. Основатель и генеральный директор компании Евгений Касперский изучал криптографию, программирование и математику в Высшей школе КГБ, потом работал в Министерстве обороны, отмечают авторы.

"Со времен основания фирмы в России 20 лет назад, "Лаборатория Касперского" начала обслуживать более 400 миллионов пользователей во всем мире, по данным ее сайта, и является крупнейшим разработчиком программного обеспечения в Европе. Ее антивирусная программа также широко доступна в США", - говорится в статье.

"Ею также пользуются федеральные агентства, причем "Лаборатория Касперского" является субподрядчиком ряда федеральных контрактов по поставке программного обеспечения. К их числу, по иронии, относится и Национальный комитет Демократической партии, даже после вскрытия его почтового ящика российскими хакерами прошлым летом", - пишет издание.

Но на фоне расследований кибервмешательства России в прошлогодние выборы в США возникли опасения, что программное обеспечение "Лаборатории Касперского" могло каким-то образом быть использовано для разрушительной кибератаки на электрическую сеть США или другую жизненно важную инфраструктуру, отмечают журналисты.

"В последние дни два события сделали "Лабораторию Касперского" героем новостей: агенты ФБР допросили российских сотрудников "Лаборатории" в США, и комитет Сената одобрил законопроект, ограничивающий использование продуктов компании в федеральном масштабе", - говорится в статье.

"Нет ничего удивительного в том, что между разработчиками информационных технологий и правоохранительными органами во всем мире существуют более тесные связи, чем считает общественность", - говорит Кеннет Гирс, бывший эксперт НАТО в сфере кибертехнологий и сотрудник Атлантического совета (Вашингтон), также ознакомившийся с сертификатом ФСБ.

По словам Гирса, безусловно, возможно то, что программное обеспечение "Лаборатории Касперского" содержит секретный инструмент обхода системы защиты, позволяющий российским спецслужбам получать доступ с целями, связанными с правоохранительной и контрразведывательной деятельностью.

"Если такой секретный инструмент существует, меня это не шокирует, - говорит Гирс. - Размещение датчиков во всем мире, возможно, слишком большой соблазн, чтобы его проигнорировали разведывательные службы любой страны".

"Бывший резидент отделения ЦРУ в Москве соглашается с тем, что у Касперского, возможно, не было другого выбора", - пишет издание.

"Семьи этих ребят, их благополучие, все, что у них есть, находится в России", - отмечает Стив Холл, который позже руководил российскими операциями агентства перед выходом на пенсию в 2015 году.

"Допросы сотрудников "Лаборатории Касперского" агентами ФБР произошли 27 июня, после раскрытия информации о том, что компания заплатила генерал-лейтенанту армии США в отставке Майклу Флинну более 11 тыс. долларов за консультационные услуги прошлой осенью, прежде чем началось его краткосрочное пребывание на посту советника по национальной безопасности Белого дома", - говорится в статье.

"На следующий день после допросов сенатский Комитет по делам вооруженных сил утвердил законопроект, запрещающий Пентагону покупать продукты "Лаборатории Касперского", - пишет издание.

Законопроект запретит контракты с любой фирмой, контрольный пакет акций которой принадлежит "Лаборатории Касперского". Это также потребует от Министерства обороны разорвать связи с любой структурой, связанной с "Лабораторией Касперского", отмечают авторы.

Если запрет станет законом, то это может иметь последствия, сообщает российское информационное агентство. Российский министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров предупредил, что если США вытеснят "Лабораторию Касперского", то правительство Путина не может исключить ответные меры, передает газета.