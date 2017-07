4 июля 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Пять человек признаны виновными в убийстве Немцова. Но организатор все еще на свободе? "Борис Немцов, бывший заместитель премьер-министра и давний критик политики президента Владимира Путина, был застрелен у стен Кремля 27 февраля 2015 года, - напоминает московский корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. - Ключевой вопрос, который россияне задавали более двух лет: кто был заказчиком убийства оппозиционного лидера?" "С первого дня после убийства семья Немцова, его адвокаты и сторонники полагали, что допросить по этому делу следует Рамзана Кадырова, лидера Чечни (российской республики на Северном Кавказе). Однако суд не сделал никаких попыток допросить Кадырова. Дочь Немцова Жанна Немцова сказала The Daily Beast, что вынесенный вердикт вызывает у нее "чувство отвращения", - говорится в статье. "В четверг российский суд присяжных признал виновными [в убийстве Немцова] пятерых мужчин с Северного Кавказа, в том числе чеченца Заура Дадаева - бывшего офицера батальона "Север" министерства внутренних дел России. Обвиненные могут получить пожизненное заключение. Во вторник 12 присяжных встретятся снова, чтобы обсудить приговор", - рассказывает журналистка. "Все нити, ведущие к заказчику, торчат из этого заговора и ведут к руководству Чечни, но никто не смеет потянуть за их концы и размотать клубок, - убежден адвокат Немцова Вадим Прохоров. - Есть видеозапись того, как люди, признанные виновными, и Руслан Геремеев, который близок к Кадырову, встречаются в гостинице "Украина" в Москве накануне убийства; но по какой-то причине Геремеева нет в судебном деле среди организаторов". "Дочь Немцова, Жанна Немцова, хотела, чтобы следователи допросили одного из ближайших к Владимиру Путину людей - руководителя Национальной гвардии и бывшего главу министерства внутренних дел Виктора Золотова", - передает журналистка. "Золотов знает важную информацию, так как он командовал Внутренними войсками, и батальон "Север" подчинялся ему, - сказала Жанна Немцова The Daily Beast. - По нашим данным, Золотов побывал в Чечне и увиделся с Кадыровым вскоре после убийства". "В прошлом году Жанна Немцова попросила Парламентскую ассамблею Совета Европы назначить специального докладчика, чтобы ускорить расследование", - говорится в статье. "Это случилось, и я не исключаю возможности того, что через два года ПАСЕ прольет свет на подробности преступления", - сообщила Жанна Немцова. "Что до результатов российского расследования, Немцова сказала, что не надеется услышать имя реального заказчика убийства ее отца", - передает журналистка. "И теперь власти подтвердили мои худшие ожидания", - заявила Немцова. Источник: The Daily Beast