Мир ожидает встречи президентов США и России на G20 "Путин - очень опытный собеседник", - сообщает Трампу экс-посол США в Москве и советует не стремиться к "похвале Путина", а вести переговоры жестко, не ожидая прорывов. Путина устраивает, что сейчас Вашингтон ставит во главу угла материальные интересы, а не дискуссии о ценностях, демократии и свободе, пишут СМИ, напоминая и о "спецприемах" Путина, который "пугал Меркель собакой". Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что "он точно хорошо поладит с российским президентом Владимиром Путиным". "И вот теперь, спустя пять месяцев после инаугурации, Трамп впервые встретится с "сильным президентом", который доставляет ему немало проблем во внутриполитическом плане", - пишет обозреватель Tagesanzeiger Цита Аффентрангер. В последнее время отношения между Россией и США "ухудшились еще сильнее - словно ситуация при Бараке Обаме, называвшем Россию региональной державой, на самом деле не была очень плоха", пишет журналистка. Америка Трампа и путинская Россия перессорились практически во всех важных политических областях, в которых намеревались сотрудничать, - от Сирии до Украины. Трамповский слоган "Америка прежде всего" дал Путину "надежду на то, что теперь США как минимум уйдут из стран бывшего Советского Союза". Вместо этого в прошлом месяце в Белом доме принимали украинского президента Петра Порошенко, и дискуссия о поставках американского вооружения армии Украины разгорелась с новой силой. Также нет никакой речи об отмене санкций, даже напротив, констатирует автор. За это время "в Москве осознали, что Трамп точно не является фанатом России и что Россия вообще его не слишком интересует". Так, Трамп уже принял у себя лидеров практически всего мира, а Путин удостоится чести пожать руку президенту США лишь на этой неделе, да и то это будет чем-то вроде "побочного продукта" саммита "большой двадцатки" в Гамбурге. Прямо перед этим Трамп посетит Польшу - страну, которая видит себя как бастион против России. "Большая российско-американская сделка, по всей видимости, опять откладывается", - полагает Аффентрангер. Между тем Путина устраивает, что сейчас Вашингтон ставит во главу угла собственные материальные интересы, а не старые дискуссии о ценностях, поддержании демократии и свободы. "В целом, конфронтация не самый плохой вариант для Кремля, - рассуждает Аффентрангер: - нынешняя почти что истеричная антироссийская риторика в США сплачивает россиян вокруг Путина. А это очень практично меньше чем за год до президентских выборов". Сближение с Западом всегда было чем-то вроде хождения по краю пропасти: например, Михаила Горбачева, как и первого президента России Ельцина, обвиняли за это в слабости. Кремль не хочет рисковать". Бывший специальный помощник президента Обамы и экс-посол США в Москве Майкл Макфол опубликовал в The Washington Post статью, которую сам называет "памятной запиской специально для президента Трампа" накануне его встречи с президентом Путиным. "Путин - очень опытный собеседник, беседует он эффективно", - пишет Макфол. На эту встречу он приедет подготовленный. Путин хочет, чтобы все наталкивало на вывод: "наша встреча весьма удалась". "У вас иная цель, - обращается автор к Трампу. - Ваша задача - не дружеская беседа (дипломатия - не конкурс на самого популярного человека), а четкое изложение целей США в сферах национальной безопасности и экономики (...) Не ждите от этой первой встречи никаких прорывов. Ваше дело - продемонстрировать Путину, что вы жесткий переговорщик, твердо стремящийся к отстаиванию американских интересов и не готовый предлагать уступки только для того, чтобы заслужить похвалу Путина". Макфол перечисляет несколько вопросов, которые Трампу следует затронуть на переговорах с Путиным. 1. "Российское вмешательство в наши президентские выборы 2016 года: вы должны подать российскому президенту четкий сигнал, что вы точно знаете, что именно он сделал", - пишет Макфол. 2. "Украина: вам следует подтвердить, что вы хотите отменить санкции, но только после того, как Россия прекратит поддержку сепаратистов и осуществит на практике (...) мирную договоренность либо некое новое и усовершенствованное соглашение", - продолжает дипломат. 3. "Торговля и инвестиции": по мнению Макфола, Трамп должен дать понять, что хочет углубить экономические связи, но не раньше, чем "мы договоримся по вопросу Украины". 4. По Сирии "попросите Путина, чтобы он поручил своему министру обороны взаимодействовать напрямую с министром обороны Мэттисом в плане разработки всеобъемлющей стратегии сотрудничества", рекомендует Макфол. 5. "Северная Корея: вы должны предостеречь Путина, что не потерпите размещения МБР с ядерными боеголовками, и потому вам сейчас нужна его помощь ради замораживания ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в статье. 6. "Запрет усыновлений: объясните Путину, что отмена запрета на усыновления российских сирот американцами стала бы самым отважным знаком того, что он серьезно намерен заново сотрудничать с США", - отмечает автор. 7. Ближний Восток. Автор считает, что Трамп должен поделиться с Путиным "своей тревогой из-за дестабилизирующих действий Ирана". По мнению Макфола, Трампу не следует затрагивать темы НАТО, сфер влияния, обвинений во вмешательстве Америки в российские выборы и прав человека. "Если президенты Соединенных Штатов и России докатятся до эскалации конфликтов между этими двумя странами, вероятность того, что наш мир взорвется, станет гораздо больше, - утверждает в The Huffington Post координатор сетевой активистской группы RootsAction.org Норман Соломон. - И все же многие американские критики Трампа травят его под предлогом его лакейства перед Путиным, подстрекая доказать, что он не такой". Соломон призывает смотреть шире: "Этот момент человеческой истории - не о Трампе. И не о Путине. Он не о том, презираете ли вы кого-то из них или их обоих, или никого не презираете. От динамики их отношений зависит жизнь на этой планете". Активист сообщает, что за выходные более 10 тыс. человек подписали петицию под названием "Tell Trump and Putin: Negotiate, Don?t Escalate" ("Скажите Трампу и Путину: договаривайтесь, не допускайте эскалации"). В ней говорится: "Какими бы ни были наши разногласия, мы должны уменьшить, а не увеличить риск ядерной войны. На карте - будущее человечества". Корреспондент USA Today Ким Хьелмгаард указывает, что на саммите G20 в Гамбурге будут проверяться также "напряженные политические отношения" между Путиным и Меркель, и приводит поучительную историю 10-летней давности. "Эта история заставляет холодеть сердца тех, кто боится собак: Владимир Путин, известный своей крутостью и своей любовью к животным, однажды привел лабрадора Кони на встречу с Ангелой Меркель, - пишет корреспондент. - Меркель боится собак. Это у нее с детства". Стефан Корнелиус, журналист и автор биографии Меркель, называет ее и Путина "возможно, самой странной политической парой современности". "Они примерно одного возраста (Меркель 62 года, Путину 64). Оба родились в бывшем Восточном блоке. Оба получили базовый политический опыт во времена падения Берлинской стены в Германии (1989 год), - отмечает Корнелиус. - Однако она повернулась на Запад, а он - на Восток. Путин - приверженец старой системы, он идеализирует силу советского государства. Он оплакивает крах Советского Союза, тогда как Меркель открыто приветствует Запад и Соединенные Штаты, и все, что дала нам либеральная демократия". "За последние несколько лет это усугубилось до убежденности, что Путину больше нельзя доверять", - добавил Корнелиус. Со своей стороны, для Путина Меркель воплощает "все неправильное в либеральном миропорядке", отметил Майкл Бренинг, политический аналитик Friedrich-Ebert-Stiftung, Берлин. Многое из того, что напишут и скажут во всем мире об общении президента США Трампа с президентом России Путиным в Гамбурге, будет основано на избранных фото и видеозаписях с их встречи, считает журналист Newsweek Джейсон Ле Мьер. "[Я ожидаю] позерства мачо на олимпийском уровне при общении этих двух лидеров, они оба понимают, как важна символика, как важно, чтобы тебя воспринимали как крутого парня", - сказал в интервью CNN Дерек Чоллет, экс-сотрудник администрации Обамы. "В плане чистого мачизма трудно превзойти Путина. Как-никак, это бывший сотрудник КГБ, заслуживший черные пояса в дзюдо, каратэ и тэквондо", - пишет автор. "Прежде российский президент также давал понять, что готов запугивать других мировых лидеров в попытке получить преимущество", - отмечает Ле Мьер, тоже упоминая эпизод с канцлером Меркель и собакой Кони. "Позднее Путин отрицал, что знал о страхе Меркель", - пишет корреспондент. Но та заявила: "Я понимаю, почему он должен это делать, - чтобы доказать, что он мужчина. Он боится своей собственной слабости. У России ничего нет, никакой успешной политики или экономики. Все, что у них есть, - вот это". Автор переходит к Трампу: при рукопожатии "он обожает вцепляться в руку собеседника, а затем изо всей силы дергать ее на себя". В Гамбурге ни один из этих двоих, ни Трамп, ни Путин, не захочет произвести впечатление более слабого, убежден автор. 